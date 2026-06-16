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Irán confirma la fecha de la nueva fase de negociaciones con EEUU

Irán confirma la fecha de la nueva fase de negociaciones con EEUU

Sputnik Mundo

El 19 de junio dará comienzo en Suiza la segunda fase de negociaciones entre Teherán y Washington, que durará 60 días y se centrará en el programa nuclear y el... 16.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-16T11:31+0000

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Las conversaciones se desarrollan en dos fases, aclaró. La primera, ya concluida, abordó el alto al fuego, la situación en el estrecho de Ormuz y el desbloqueo de activos iraníes congelados.Aragchí añadió que el memorando entrará oficialmente en vigor el 19 de junio y sostuvo que el cese de las hostilidades en el Líbano constituye un elemento inseparable de la resolución del conflicto en Oriente Medio. "Si las tropas israelíes no se retiran de los territorios ocupados durante esta guerra, el conflicto no se considerará totalmente concluido", explicó.En la víspera, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país es el principal mediador en el proceso negociador entre Washington y Teherán, anunció que EEUU e Irán han llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y que la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento tendrá lugar el 19 de junio en Suiza. A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra los buques iraníes. Además, los dos países acordaron un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, según el vicecanciller iraní, Kazem Garibabadí.

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