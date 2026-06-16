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"Se está echando por tierra 32 años de libre comercio": México cambia su estrategia en la revisión del T-MEC

"Se está echando por tierra 32 años de libre comercio": México cambia su estrategia en la revisión del T-MEC

Sputnik Mundo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que, durante la segunda ronda de reuniones con autoridades de EEUU para la revisión del pacto comercial, la... 16.06.2026, Sputnik Mundo

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Al inicio de las charlas entre México y EEUU, autoridades del país latinoamericano señalaron que su meta era clara: un tratado libre de tarifas arancelarias. Sin embargo, las autoridades mexicanas han cambiado el rumbo. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo segura de que el pacto comercial seguirá en pie y agregó que el país latinoamericano intensificó las negociaciones con el equipo estadounidense para reducir los aranceles impuestos al acero, al aluminio y la industria automotriz. Asimismo, recordó que el T-MEC está siendo revisado mas no renegociado, ya que "el tratado es ley", por lo que confió en que se mantendrá en pie, al ser benéfico para México, EEUU y Canadá.Un ajuste pragmáticoDe acuerdo con el experto consultado por Sputnik, para Washington la nueva regla del juego es el proteccionismo económico, por lo que a México, dijo, no le queda otra vía más que buscar que los aranceles no sean tan perjudiciales para la nación latinoamericana como lo son para otras naciones. Hernández consideró que hay un agotamiento del tratado que ha quedado claro para el Gobierno mexicano. "En ese sentido, su estrategia es coherente con esta visión de que el mundo ya está cambiando. El mundo ya no se va a regir con las reglas de la globalización neoliberal. Sigue habiendo globalización, pero es una globalización postneoliberal", agregó.En charla para este medio, el economista José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, con las nuevas políticas arancelarias de Washington y la aceptación de las mismas por parte de México queda de lado el verdadero sentido del T-MEC. De igual modo, subrayó que Washington parece apostar por un absoluto blindaje de su seguridad nacional ante sus dos principales socios comerciales (México y Canadá). Conservar el acuerdo comercialPara Arturo Huerta, doctor en Economía y académico de la UNAM, México busca preservar el T-MEC "a toda costa", incluso a pesar de que este acuerdo no se haya traducido en beneficios tangibles para el grueso de la población. En charla con Sputnik, el analista explicó que, desde que se firmó el tratado de libre comercio entre México, EEUU y Canadá, el crecimiento económico del país latinoamericano no ha sido la esperada. Pese a esto, dijo, México parece seguir apostando por el libre comercio, y es que el país, agregó, depende en buena medida de sus exportaciones, mismas que en su mayoría van para Estados Unidos. Huerta indicó que, a pesar de que México buscará mantener su ventaja arancelaria frente a otros competidores, lo cierto es que Estados Unidos sigue imponiendo aranceles, el último de 10% a varios países, entre ellos sus socios del pacto comercial, por supuestas preocupaciones de trabajo forzoso. "Esto de que México va a tener mejores tarifas arancelarias no es del todo verdad (...). Este 10% reciente aplica a México por los [bajos)] salarios y ahí ya estaría casi a la par de sus competidores. Ventaja no habría", abundó.

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