Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260615/el-t-mec-es-ley-sheinbaum-defiende-el-acuerdo-y-senala-el-principal-objetivo-de-mexico-en-el-1173907242.html
"El T-MEC es ley": Sheinbaum defiende el acuerdo y señala el principal objetivo de México en el diálogo
"El T-MEC es ley": Sheinbaum defiende el acuerdo y señala el principal objetivo de México en el diálogo
Sputnik Mundo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo segura de que el pacto comercial seguirá en pie y agregó que el país latinoamericano intensificó las... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T21:40+0000
2026-06-15T21:40+0000
américa latina
claudia sheinbaum
méxico
eeuu
canadá
t-mec
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173907053_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_19838b854e5e625b4d34614704b577e4.jpg
Asimismo, recordó que el T-MEC está siendo revisado mas no renegociado, ya que "el tratado es ley", por lo que confió en que se mantendrá en pie, al ser benéfico para México, EEUU y Canadá. Asimismo, la mandataria mexicana indicó que si es necesario ella misma hablaría con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial y su revisión.
méxico
eeuu
canadá
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173907053_0:57:1257:1000_1920x0_80_0_0_67df50f504e404b3e56befb63966b6f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, méxico, eeuu, canadá, t-mec, 📈 mercados y finanzas
claudia sheinbaum, méxico, eeuu, canadá, t-mec, 📈 mercados y finanzas

"El T-MEC es ley": Sheinbaum defiende el acuerdo y señala el principal objetivo de México en el diálogo

21:40 GMT 15.06.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo segura de que el pacto comercial seguirá en pie y agregó que el país latinoamericano intensificó las negociaciones con el equipo estadounidense para reducir los aranceles impuestos al acero, al aluminio y la industria automotriz.
Asimismo, recordó que el T-MEC está siendo revisado mas no renegociado, ya que "el tratado es ley", por lo que confió en que se mantendrá en pie, al ser benéfico para México, EEUU y Canadá.
"Ya está definido en el tratado que se firmó en su momento [el camino a seguir], sino más bien [se están analizando] las condiciones establecidas por Estados Unidos en esta visión más proteccionista. No es que a ver qué se nos ocurre, sino en el marco de lo que existe, qué es lo que viene hacia adelante", sentenció.
Asimismo, la mandataria mexicana indicó que si es necesario ella misma hablaría con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial y su revisión.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала