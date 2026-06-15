"El T-MEC es ley": Sheinbaum defiende el acuerdo y señala el principal objetivo de México en el diálogo

Asimismo, recordó que el T-MEC está siendo revisado mas no renegociado, ya que "el tratado es ley", por lo que confió en que se mantendrá en pie, al ser benéfico para México, EEUU y Canadá. Asimismo, la mandataria mexicana indicó que si es necesario ella misma hablaría con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial y su revisión.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo segura de que el pacto comercial seguirá en pie y agregó que el país latinoamericano intensificó las negociaciones con el equipo estadounidense para reducir los aranceles impuestos al acero, al aluminio y la industria automotriz.
"Ya está definido en el tratado que se firmó en su momento [el camino a seguir], sino más bien [se están analizando] las condiciones establecidas por Estados Unidos en esta visión más proteccionista. No es que a ver qué se nos ocurre, sino en el marco de lo que existe, qué es lo que viene hacia adelante", sentenció.
Asimismo, la mandataria mexicana indicó que si es necesario ella misma hablaría con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial y su revisión.
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