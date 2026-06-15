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"El T-MEC es ley": Sheinbaum defiende el acuerdo y señala el principal objetivo de México en el diálogo

"El T-MEC es ley": Sheinbaum defiende el acuerdo y señala el principal objetivo de México en el diálogo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo segura de que el pacto comercial seguirá en pie y agregó que el país latinoamericano intensificó las... 15.06.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, recordó que el T-MEC está siendo revisado mas no renegociado, ya que "el tratado es ley", por lo que confió en que se mantendrá en pie, al ser benéfico para México, EEUU y Canadá. Asimismo, la mandataria mexicana indicó que si es necesario ella misma hablaría con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial y su revisión.

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