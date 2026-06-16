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EEUU y sus aliados discrepan sobre la facilidad de reabrir el estrecho de Ormuz, reportan medios
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el estrecho de Ormuz estará completamente abierto para el 19 de junio, pero los aliados europeos no... 16.06.2026, Sputnik Mundo
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El tema de Irán aviva el debate en el seno del G7, ya que sus miembros dudan de que el tráfico pueda reanudarse a finales de semana, tal y como promete el mandatario estadounidense. Las dudas no solo están relacionadas con las labores de desminado y patrullaje, sino también con la dificultad de alcanzar una posición común sobre la situación en Irán, señaló el artículo.En este sentido, pocos esperan un comunicado conjunto, algo que se ha convertido en una rareza durante la era Trump, subrayó el medio. Asimismo, destacó la postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien aseguró que las acciones de Italia dependerán del fin de las hostilidades en el Líbano.Sin embargo, dentro de la propia Administración Trump hay dudas sobre una rápida normalización del tráfico, recalcó el medio. Un alto funcionario estadounidense señaló que la recuperación será gradual debido a la presencia de minas sin desactivar y a la reticencia de algunas navieras a retomar la ruta. Según estimó, podrían pasar semanas antes de volver a los niveles previos al conflicto.Al mismo tiempo, los operadores navieros no reanudarán el tránsito por el estrecho de Ormuz durante varias semanas, hasta que tengan la certeza de que el acuerdo entre EEUU e Irán es sólido, declaró el director general del operador japonés de petroleros Mitsui OSK Lines, Jotaro Tamura.Tamura señaló que, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero, se han producido varios intentos fallidos de reanudar el funcionamiento de la vía navegable.La escalada de tensiones en torno a Irán provocó el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, y también afectó a los niveles de exportación y producción de petróleo. En la mayoría de los países del mundo se está observando un aumento de los precios del combustible y de los productos industriales.
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EEUU y sus aliados discrepan sobre la facilidad de reabrir el estrecho de Ormuz, reportan medios
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el estrecho de Ormuz estará completamente abierto para el 19 de junio, pero los aliados europeos no comparten su optimismo, informó Bloomberg. Señalan que aún quedan minas en el corredor marítimo y que el proceso para desactivarlas será complejo y prolongado.
El tema de Irán aviva el debate en el seno del G7, ya que sus miembros dudan de que el tráfico pueda reanudarse a finales de semana, tal y como promete el mandatario estadounidense. Las dudas no solo están relacionadas con las labores de desminado y patrullaje, sino también con la dificultad de alcanzar una posición común sobre la situación en Irán, señaló el artículo.
En este sentido, pocos esperan un comunicado conjunto, algo que se ha convertido en una rareza durante la era Trump, subrayó el medio. Asimismo, destacó la postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien aseguró que las acciones de Italia dependerán del fin de las hostilidades en el Líbano.
Sin embargo, dentro de la propia Administración Trump hay dudas sobre una rápida normalización del tráfico, recalcó el medio. Un alto funcionario estadounidense señaló que la recuperación será gradual debido a la presencia de minas sin desactivar y a la reticencia de algunas navieras a retomar la ruta. Según estimó, podrían pasar semanas antes de volver a los niveles previos al conflicto.
Al mismo tiempo, los operadores navieros no reanudarán el tránsito por el estrecho de Ormuz durante varias semanas, hasta que tengan la certeza de que el acuerdo entre EEUU e Irán es sólido, declaró el director general del operador japonés de petroleros Mitsui OSK Lines, Jotaro Tamura.
"Lo que tendrá que establecerse no es solo un simple acuerdo entre los países implicados, sino que debe ser concreto y traducirse en medidas reales en el estrecho de Ormuz, de modo que las compañías navieras se sientan seguras al atravesarlo", comentó a Financial Times.
Tamura señaló que, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero, se han producido varios intentos fallidos de reanudar el funcionamiento de la vía navegable.
"Teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos meses, creo que es razonable suponer que puede llevar al menos un par de semanas, o incluso un mes", añadió.
La escalada de tensiones en torno a Irán provocó el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, y también afectó a los niveles de exportación y producción de petróleo. En la mayoría de los países del mundo se está observando un aumento de los precios del combustible y de los productos industriales.
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