Estos son algunos de los puntos alcanzados en el acuerdo de paz entre Irán y EEUU

El documento precisa que todas las operaciones militares, incluidas las que se llevan a cabo en el Líbano, serán suspendidas.Por otra parte, el bloqueo naval que se impuso en contra del país persa, también concluirá.Las autoridades iraníes señalaron que el documento se signará el próximo 19 de junio y, una vez firmado, comenzarán las negociaciones para llegar a un acuerdo final una vez que las partes cumplan con las obligaciones adquiridas.
Las autoridades iraníes señalaron que el documento se signará el próximo 19 de junio y, una vez firmado, comenzarán las negociaciones para llegar a un acuerdo final una vez que las partes cumplan con las obligaciones adquiridas.
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