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Trump retira restricciones navales en el estrecho de Ormuz
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Después de que Pakistán anunciara el presunto acuerdo de paz entre Washington y Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, eliminó algunas... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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Trump retira restricciones navales en el estrecho de Ormuz

22:00 GMT 14.06.2026 (actualizado: 22:02 GMT 14.06.2026)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, habla sobre los precios de los medicamentos recetados, el 18 de mayo de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, habla sobre los precios de los medicamentos recetados, el 18 de mayo de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
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Después de que Pakistán anunciara el presunto acuerdo de paz entre Washington y Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, eliminó algunas restricciones en Oriente Medio.

"Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, avalo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", expuso en Truth Social.

Anteriormente, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo que las naciones alcanzaron un entendimiento.
Posteriormente, Irán confirmó que se había logrado un punto de acuerdo.
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