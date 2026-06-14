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Trump retira restricciones navales en el estrecho de Ormuz
Trump retira restricciones navales en el estrecho de Ormuz
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Después de que Pakistán anunciara el presunto acuerdo de paz entre Washington y Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, eliminó algunas... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo que las naciones alcanzaron un entendimiento. Posteriormente, Irán confirmó que se había logrado un punto de acuerdo.
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Trump retira restricciones navales en el estrecho de Ormuz
22:00 GMT 14.06.2026 (actualizado: 22:02 GMT 14.06.2026)
Después de que Pakistán anunciara el presunto acuerdo de paz entre Washington y Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, eliminó algunas restricciones en Oriente Medio.
"Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, avalo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", expuso en Truth Social.
Anteriormente, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo que las naciones alcanzaron un entendimiento.
Posteriormente, Irán confirmó que se había logrado un punto de acuerdo.
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