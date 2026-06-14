https://noticiaslatam.lat/20260614/eeuu-sufrio-una-derrota-en-todos-sus-objetivos-dice-viceministro-de-asuntos-exteriores-irani-1173896913.html

"EEUU sufrió una derrota en todos sus objetivos", dice viceministro de Asuntos Exteriores iraní

"EEUU sufrió una derrota en todos sus objetivos", dice viceministro de Asuntos Exteriores iraní

Sputnik Mundo

Teherán se mantuvo firme ante el conflicto, lo que impidió que Washington avanzara en algunos de sus proyectos, aseguró el viceministro de Asuntos Exteriores... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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Estas son otras de las declaraciones relevantes del funcionario iraní tras la confirmación del acuerdo de paz con EEUU:

https://noticiaslatam.lat/20260614/trump-retira-restricciones-navales-en-el-estrecho-de-ormuz-1173895851.html

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