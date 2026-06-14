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"EEUU sufrió una derrota en todos sus objetivos", dice viceministro de Asuntos Exteriores iraní
"EEUU sufrió una derrota en todos sus objetivos", dice viceministro de Asuntos Exteriores iraní
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Teherán se mantuvo firme ante el conflicto, lo que impidió que Washington avanzara en algunos de sus proyectos, aseguró el viceministro de Asuntos Exteriores... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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Estas son otras de las declaraciones relevantes del funcionario iraní tras la confirmación del acuerdo de paz con EEUU:
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"EEUU sufrió una derrota en todos sus objetivos", dice viceministro de Asuntos Exteriores iraní

22:45 GMT 14.06.2026
© AP Photo / Ronald ZakEl viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi.
El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi. - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
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Teherán se mantuvo firme ante el conflicto, lo que impidió que Washington avanzara en algunos de sus proyectos, aseguró el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus siniestros objetivos, sufrió una derrota en todos ellos, y la República Islámica de Irán obtuvo importantes victorias en la guerra", resaltó ante medios del país persa.

Donald Trump, presidente de EEUU, habla sobre los precios de los medicamentos recetados, el 18 de mayo de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
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Trump retira restricciones navales en el estrecho de Ormuz
22:00 GMT
Estas son otras de las declaraciones relevantes del funcionario iraní tras la confirmación del acuerdo de paz con EEUU:
El fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán comenzará esta noche.
Se incluyeron todas las posturas importantes en el borrador del memorándum de entendimiento.
Tras la firma del documento, se hará público el contenido íntegro del mismo. Previo a este momento, se explicarán los aspectos puntuales del entendimiento.
Las amenazas de Irán esta noche, tras el ataque a Beirut, fueron efectivas para avanzar en algunos puntos del texto de negociación. Las fuerzas armadas estaban preparadas para una respuesta contundente.
No se llegó a un acuerdo hasta que se incluyeron los últimos puntos y demandas iraníes en el texto. Las negociaciones continuaron hasta hace una hora.
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