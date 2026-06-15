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El operador de Nord Stream 2 demanda a la UE por vetar el gas ruso

El operador de Nord Stream 2 demanda a la UE por vetar el gas ruso

Sputnik Mundo

La empresa encargada del gasoducto Nord Stream 2 llevó ante la justicia europea la prohibición de importar gas ruso. La compañía Nord Stream 2 AG interpuso un... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T18:05+0000

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En su demanda, la empresa solicita la anulación completa del Reglamento 2026/261, una normativa que prevé la eliminación gradual de las compras de gas natural procedente de Rusia y abre la puerta a futuras restricciones sobre las importaciones de petróleo ruso. De manera subsidiaria, pide que se invaliden determinados apartados concretos de la disposición.La UE adoptó este reglamento sobre una base jurídica incorrecta, argumenta Nord Stream 2. Además, la compañía denuncia violaciones del principio de proporcionalidad, del derecho a la propiedad, de la libertad empresarial y del principio de igualdad de trato.También acusa a las instituciones europeas de haber recurrido a un procedimiento legislativo ordinario para eludir los requisitos propios de las sanciones, lo que constituiría un abuso de poder.Paralelamente, el Diario Oficial informa de otro recurso relacionado con la misma normativa, presentado por Eslovaquia. El reglamento se adoptó sobre una base legal errónea, infringe el principio de proporcionalidad y contradice el espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, argumenta el Gobierno eslovaco. Además, Bratislava sostiene que las medidas contempladas generan un impacto desproporcionado sobre la economía nacional y sobre las empresas que operan en el país. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, aseguró que más países europeos podrían sumarse a la demanda.En enero, el Consejo de la UE aprobó la retirada gradual de las importaciones desde Rusia de GNL y gas por gasoducto. La prohibición para contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril y, para los de largo plazo, será a partir del 1 de enero de 2027.El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió anteriormente la posibilidad de que el país euroasiático cese los suministros de gas a los mercados europeos ahora mismo, orientándose hacia mercados más prometedores, sin esperar a que comiencen a entrar en vigor las restricciones por parte de la UE.

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