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Más países de la UE podrían sumarse a la demanda de Eslovaquia contra el veto al gas ruso, asegura Fico
Más países de la UE podrían sumarse a la demanda de Eslovaquia contra el veto al gas ruso, asegura Fico
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Más países europeos podrían sumarse a la demanda presentada por Eslovaquia contra la prohibición de importar gas ruso a la UE, afirmó el primer ministro... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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Según explicó, Bratislava considera injustificada la decisión de poner fin a las importaciones de gas ruso para 2027 sin el consentimiento unánime de todos los países miembros.Fico agregó que varios Estados de la UE ya han insinuado que podrían sumarse a la demanda presentada por este país europeo.En abril, Eslovaquia presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición de importar gas ruso.Según una declaración previa del Consejo de la UE, el bloque aprobó definitivamente vetar las importaciones de GNL ruso a partir del 1 de enero de 2027 y las de gas suministrado por gasoducto desde el 30 de septiembre de ese mismo año.
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Más países de la UE podrían sumarse a la demanda de Eslovaquia contra el veto al gas ruso, asegura Fico

16:24 GMT 26.05.2026 (actualizado: 16:26 GMT 26.05.2026)
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertRobert Fico, primer ministro eslovaco
Robert Fico, primer ministro eslovaco - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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Más países europeos podrían sumarse a la demanda presentada por Eslovaquia contra la prohibición de importar gas ruso a la UE, afirmó el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Según señaló, Bratislava se siente fuerte porque sus argumentos son "muy sólidos".

"Hemos presentado una demanda contra la Comisión Europea por el plan RePowerEU, según el cual en 2027 deben cesar las importaciones de gas ruso. Hemos presentado la demanda y nos sentimos fuertes, porque muchos nos dicen que nuestros argumentos son muy sólidos", anunció.

Según explicó, Bratislava considera injustificada la decisión de poner fin a las importaciones de gas ruso para 2027 sin el consentimiento unánime de todos los países miembros.
Fico agregó que varios Estados de la UE ya han insinuado que podrían sumarse a la demanda presentada por este país europeo.
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En abril, Eslovaquia presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición de importar gas ruso.
Según una declaración previa del Consejo de la UE, el bloque aprobó definitivamente vetar las importaciones de GNL ruso a partir del 1 de enero de 2027 y las de gas suministrado por gasoducto desde el 30 de septiembre de ese mismo año.
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