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Israel reanuda los ataques contra el Líbano, mientras EEUU e Irán intentan llegar a un acuerdo

Israel reanuda los ataques contra el Líbano, mientras EEUU e Irán intentan llegar a un acuerdo

Sputnik Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon el sur de Beirut, la capital libanesa, reportaron los medios. Mientras tanto, el presidente de Estados... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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La aviación israelí lanzó dos potentes bombardeos contra el barrio de Ghobeiry, donde, según las estimaciones de las FDI, se encontraba un cuartel general del movimiento libanés Hizbulá. Como resultado de los ataques, murió un comandante de la organizació chií, informó el periódico Al Hadath. Además, al menos otras dos personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas, conforme a los medios locales.Posteriormente, las fuerzas del Estado hebreo declararon que se están preparando para una posible ofensiva en contra de su territorio dentro de unas horas. El Ejército israelí se mantiene en alerta máxima, preparado para escenarios tanto defensivos como ofensivos, agregaron. Israel atacó por última vez el sur de Beirut hace una semana, el 7 de junio. Tras esto, Irán —que condiciona cualquier acuerdo con EEUU a un alto el fuego en todos los frentes— lanzó ataques de represalia contra la nación hebrea.Trump denuncia los bombardeos israelíesPor su parte, el presidente de EEUU condenó los golpes y pidió a Israel que detenga los bombardeos sobre el Líbano, al considerar que podrían poner en riesgo el acuerdo de paz que está próximo a concretarse con Irán.El mandatario aseguró que Washington está "muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano", por lo que instó a todas las partes a reducir la tensión.Anteriormente, Trump declaró en su red social que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaba prevista para el 14 de junio. A su vez, el 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, negó la información sobre la fecha, aunque destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.

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