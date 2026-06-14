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Israel reanuda los ataques contra el Líbano, mientras EEUU e Irán intentan llegar a un acuerdo
Israel reanuda los ataques contra el Líbano, mientras EEUU e Irán intentan llegar a un acuerdo
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon el sur de Beirut, la capital libanesa, reportaron los medios. Mientras tanto, el presidente de Estados... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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La aviación israelí lanzó dos potentes bombardeos contra el barrio de Ghobeiry, donde, según las estimaciones de las FDI, se encontraba un cuartel general del movimiento libanés Hizbulá. Como resultado de los ataques, murió un comandante de la organizació chií, informó el periódico Al Hadath. Además, al menos otras dos personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas, conforme a los medios locales.Posteriormente, las fuerzas del Estado hebreo declararon que se están preparando para una posible ofensiva en contra de su territorio dentro de unas horas. El Ejército israelí se mantiene en alerta máxima, preparado para escenarios tanto defensivos como ofensivos, agregaron. Israel atacó por última vez el sur de Beirut hace una semana, el 7 de junio. Tras esto, Irán —que condiciona cualquier acuerdo con EEUU a un alto el fuego en todos los frentes— lanzó ataques de represalia contra la nación hebrea.Trump denuncia los bombardeos israelíesPor su parte, el presidente de EEUU condenó los golpes y pidió a Israel que detenga los bombardeos sobre el Líbano, al considerar que podrían poner en riesgo el acuerdo de paz que está próximo a concretarse con Irán.El mandatario aseguró que Washington está "muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano", por lo que instó a todas las partes a reducir la tensión.Anteriormente, Trump declaró en su red social que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaba prevista para el 14 de junio. A su vez, el 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, negó la información sobre la fecha, aunque destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.
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Israel reanuda los ataques contra el Líbano, mientras EEUU e Irán intentan llegar a un acuerdo

15:41 GMT 14.06.2026
© REUTERS Zohra BensemraUn oficial del Ejército libanés se para mientras oficiales de Policía y personal de emergencia trabajan en el lugar de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 14 de junio de 2026
Un oficial del Ejército libanés se para mientras oficiales de Policía y personal de emergencia trabajan en el lugar de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 14 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© REUTERS Zohra Bensemra
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon el sur de Beirut, la capital libanesa, reportaron los medios. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que tales acciones hostiles podrían sabotear un acuerdo que se está negociando entre Washington y Teherán.
La aviación israelí lanzó dos potentes bombardeos contra el barrio de Ghobeiry, donde, según las estimaciones de las FDI, se encontraba un cuartel general del movimiento libanés Hizbulá. Como resultado de los ataques, murió un comandante de la organizació chií, informó el periódico Al Hadath. Además, al menos otras dos personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas, conforme a los medios locales.
Posteriormente, las fuerzas del Estado hebreo declararon que se están preparando para una posible ofensiva en contra de su territorio dentro de unas horas. El Ejército israelí se mantiene en alerta máxima, preparado para escenarios tanto defensivos como ofensivos, agregaron.
Israel atacó por última vez el sur de Beirut hace una semana, el 7 de junio. Tras esto, Irán —que condiciona cualquier acuerdo con EEUU a un alto el fuego en todos los frentes— lanzó ataques de represalia contra la nación hebrea.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, detrás de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
Internacional
"Trump nos ha fastidiado": así valoran en Israel el acuerdo entre EEUU e Irán
13:31 GMT

Trump denuncia los bombardeos israelíes

Por su parte, el presidente de EEUU condenó los golpes y pidió a Israel que detenga los bombardeos sobre el Líbano, al considerar que podrían poner en riesgo el acuerdo de paz que está próximo a concretarse con Irán.

"El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario aseguró que Washington está "muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano", por lo que instó a todas las partes a reducir la tensión.
Anteriormente, Trump declaró en su red social que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaba prevista para el 14 de junio. A su vez, el 12 de junio, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí, negó la información sobre la fecha, aunque destacó que Irán y EEUU podrían firmar un memorando de entendimiento en los próximos días, una vez concluida la fase final de las negociaciones.
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