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Sánchez o Fujimori: Perú celebra la fase decisiva de las elecciones presidenciales
Sánchez o Fujimori: Perú celebra la fase decisiva de las elecciones presidenciales
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Abren los colegios electorales en Perú para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta ocasión, los ciudadanos del país andino deberán elegir... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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En la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, ninguno de los aspirantes logró superar el 50% de los votos, lo que llevó a una segunda ronda entre los dos candidatos más votados.Sánchez, exministro y congresista respaldado por simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, se presenta por la coalición Juntos por el Perú, que promueve el fortalecimiento de los programas sociales y la ampliación de los derechos laborales.Fujimori, líder del partido conservador Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990–2000), aspira por cuarta vez a la Presidencia. Su programa se centra en la seguridad, la estabilidad económica y la desregulación.Más de 27 millones de peruanos están habilitados para participar en las elecciones. El mandato presidencial es de cinco años, aunque desde 2016 el país ha tenido ocho presidentes en un contexto marcado por la inestabilidad política.
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Sánchez o Fujimori: Perú celebra la fase decisiva de las elecciones presidenciales
Abren los colegios electorales en Perú para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta ocasión, los ciudadanos del país andino deberán elegir entre dos candidatos: Keiko Fujimori, que obtuvo el 17,1% de los votos en la primera vuelta, y Roberto Sánchez, que alcanzó el 12%.
En la primera vuelta, celebrada el 12 de abril
, ninguno de los aspirantes logró superar el 50% de los votos, lo que llevó a una segunda ronda entre los dos candidatos más votados
.
Sánchez, exministro y congresista respaldado por simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, se presenta por la coalición Juntos por el Perú, que promueve el fortalecimiento de los programas sociales y la ampliación de los derechos laborales.
Fujimori, líder del partido conservador Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990–2000), aspira por cuarta vez a la Presidencia. Su programa se centra en la seguridad, la estabilidad económica y la desregulación.
Más de 27 millones de peruanos están habilitados para participar en las elecciones. El mandato presidencial es de cinco años, aunque desde 2016 el país ha tenido ocho presidentes en un contexto marcado por la inestabilidad política.