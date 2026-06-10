https://noticiaslatam.lat/20260610/habla-mucho-y-actua-poco-teheran-pagara-el-precio-por-alargar-las-negociaciones-advierte-trump-1173830234.html

"Habla mucho y actúa poco": Teherán pagará el precio por alargar las negociaciones, advierte Trump

"Habla mucho y actúa poco": Teherán pagará el precio por alargar las negociaciones, advierte Trump

Sputnik Mundo

Irán retrasó demasiado las negociaciones y ahora tendrá que "pagar las consecuencias", escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T13:37+0000

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Al mismo tiempo, Trump aseguró que las FFAA de Irán se encuentran en un estado de desastre y que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes fueron completamente derrotadas.La escalada entre Irán y EEUU se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran la isla de Qeshm y varias posiciones de defensa aérea en la costa iraní del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache.En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, alcanzando con éxito el 70% de los objetivos vinculados a Estados Unidos en la región, según medios.

https://noticiaslatam.lat/20260609/como-puede-influir-la-situacion-en-el-mar-rojo-en-el-conflicto-de-oriente-medio-1173816130.html

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