https://noticiaslatam.lat/20260610/habla-mucho-y-actua-poco-teheran-pagara-el-precio-por-alargar-las-negociaciones-advierte-trump-1173830234.html
"Habla mucho y actúa poco": Teherán pagará el precio por alargar las negociaciones, advierte Trump
"Habla mucho y actúa poco": Teherán pagará el precio por alargar las negociaciones, advierte Trump
Sputnik Mundo
Irán retrasó demasiado las negociaciones y ahora tendrá que "pagar las consecuencias", escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social... 10.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-10T13:37+0000
2026-06-10T13:37+0000
2026-06-10T13:37+0000
defensa
irán
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
eeuu
donald trump
ejército de irán
🛡️ zonas de conflicto
🌍 oriente medio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173311297_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_4d376f54eb18f7716fa12dd305fbd1c0.jpg
Al mismo tiempo, Trump aseguró que las FFAA de Irán se encuentran en un estado de desastre y que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes fueron completamente derrotadas.La escalada entre Irán y EEUU se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran la isla de Qeshm y varias posiciones de defensa aérea en la costa iraní del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache.En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, alcanzando con éxito el 70% de los objetivos vinculados a Estados Unidos en la región, según medios.
https://noticiaslatam.lat/20260609/como-puede-influir-la-situacion-en-el-mar-rojo-en-el-conflicto-de-oriente-medio-1173816130.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173311297_167:0:2832:1999_1920x0_80_0_0_bf9fe13e4658a7af8860bdf218df7816.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, donald trump, ejército de irán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio
irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, donald trump, ejército de irán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio
"Habla mucho y actúa poco": Teherán pagará el precio por alargar las negociaciones, advierte Trump
Irán retrasó demasiado las negociaciones y ahora tendrá que "pagar las consecuencias", escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social. Esta declaración se produjo tras el intercambio de ataques entre Irán y EEUU.
"Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido muy beneficioso para ellos, ¡y ahora tendrán que pagar el precio!", aseveró el mandatario.
Al mismo tiempo, Trump aseguró que las FFAA de Irán se encuentran en un estado de desastre y que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes fueron completamente derrotadas.
"El Ejército de Irán es un desorden total y absoluto. Gran parte de él, como su Armada y su Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe", expresó.
La escalada entre Irán y EEUU se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran
la isla de Qeshm y varias posiciones de defensa aérea en la costa iraní del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache.
En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, alcanzando con éxito el 70% de los objetivos vinculados a Estados Unidos en la región, según medios.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.