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EEUU lanza ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero militar
EEUU lanza ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero militar
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El Comando Central estadounidense señaló a través de redes sociales que los ataques comenzaron a partir de las 5:00 de la tarde, hora del Este (GMT -4), los... 09.06.2026, Sputnik Mundo
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En la víspera, el presidente estadounidense Donald Trump informó sobre el derribo del helicóptero militar Apache "mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz". De acuerdo con el mandatario, los dos pilotos que iban a bordo de la aeronave "se encuentran a salvo e ilesos".
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EEUU lanza ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero militar

22:05 GMT 09.06.2026 (actualizado: 22:11 GMT 09.06.2026)
© AP Photo / Martins ZilgalvisHelicóptero Apache
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© AP Photo / Martins Zilgalvis
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El Comando Central estadounidense señaló a través de redes sociales que los ataques comenzaron a partir de las 5:00 de la tarde, hora del Este (GMT -4), los cuales afirmó que serán "de autodefensa".
"Esta misión constituye una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada", se lee en el mensaje.
En la víspera, el presidente estadounidense Donald Trump informó sobre el derribo del helicóptero militar Apache "mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz". De acuerdo con el mandatario, los dos pilotos que iban a bordo de la aeronave "se encuentran a salvo e ilesos".
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