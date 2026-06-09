EEUU lanza ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero militar

En la víspera, el presidente estadounidense Donald Trump informó sobre el derribo del helicóptero militar Apache "mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz". De acuerdo con el mandatario, los dos pilotos que iban a bordo de la aeronave "se encuentran a salvo e ilesos".
El Comando Central estadounidense señaló a través de redes sociales que los ataques comenzaron a partir de las 5:00 de la tarde, hora del Este (GMT -4), los cuales afirmó que serán "de autodefensa".
"Esta misión constituye una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada", se lee en el mensaje.
En la víspera, el presidente estadounidense Donald Trump informó sobre el derribo del helicóptero militar Apache "mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz". De acuerdo con el mandatario, los dos pilotos que iban a bordo de la aeronave "se encuentran a salvo e ilesos".