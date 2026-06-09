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¿Cómo puede influir la situación en el mar Rojo en el conflicto de Oriente Medio?

¿Cómo puede influir la situación en el mar Rojo en el conflicto de Oriente Medio?

Sputnik Mundo

La declaración de los hutíes del movimiento Ansarolá sobre su participación directa en el conflicto y las amenazas dirigidas a los buques israelíes en el mar... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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No obstante, el experto subrayó que por el momento es prematuro hablar del inicio de una guerra a gran escala y prolongada.El analista se mostró pesimista sobre la posibilidad de un final cercano del conflicto. A su juicio, los enfrentamientos esporádicos continuarán hasta que se alcance un acuerdo parcial y provisional que, advirtió, probablemente "dejará la puerta abierta a futuros conflictos militares"."El golpe más duro de la declaración de los hutíes recaerá sobre los Estados ribereños del mar Rojo: serán ellos los que más sufrirán debido a la desestabilización y a las interrupciones en la navegación", apuntó el analista.En este contexto, recalcó que muchos países se verán afectados por la inestabilidad de las rutas marítimas, especialmente los países europeos.Al mismo tiempo, aseveró que la intervención directa de los hutíes "no tendrá un impacto crítico" para Israel en las aguas del mar Rojo, ya que últimamente Israel ha logrado utilizar rutas alternativas.

https://noticiaslatam.lat/20260609/trump-admite-que-podria-firmar-un-acuerdo-de-paz-con-iran-dentro-de-2-o-3-dias-1173812946.html

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