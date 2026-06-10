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EEUU va a golpear con dureza a Irán, amenaza Trump | Video
EEUU va a golpear con dureza a Irán, amenaza Trump | Video
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EEUU podría pronto llevar a cabo ataques a gran escala contra Irán, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump. Sus declaraciones se producen en medio... 10.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-10T18:42+0000
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Al mismo tiempo, se pronunció sobre el acuerdo con el país persa y acusó a Teherán de retrasar el proceso. "Veremos qué pasa con el trato. Estábamos muy cerca de un trato", expresó. La escalada entre Irán y EEUU se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran instalaciones y sistemas de defensa antiaérea iraníes cerca de la costa del estrecho de Ormuz, tras acusar a Teherán de derribar un helicóptero estadounidense Apache.
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EEUU va a golpear con dureza a Irán, amenaza Trump | Video
EEUU podría pronto llevar a cabo ataques a gran escala contra Irán, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump. Sus declaraciones se producen en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.
"Los golpeamos duro ayer, y vamos a golpearlos duro de nuevo", aseguró.
Al mismo tiempo, se pronunció sobre el acuerdo con el país persa y acusó a Teherán de retrasar el proceso. "Veremos qué pasa con el trato. Estábamos muy cerca de un trato", expresó.
La escalada entre Irán y EEUU se produjo después de que las fuerzas estadounidenses atacaran
instalaciones y sistemas de defensa antiaérea iraníes cerca de la costa del estrecho de Ormuz, tras acusar a Teherán de derribar un helicóptero estadounidense Apache.