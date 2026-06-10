¿Cómo se construye la ideología de la militarización de Europa utilizando a Rusia como enemigo?
© AP Photo / Roland BalikArmas y otros equipos destinados a Ucrania
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La Unión Europea ha infrafinanciado su defensa y depende de EEUU, por lo tanto, busca una fuerza militar independiente, comentó a Sputnik el experto geopolítico francés, Come Carpentier de Gourdon. Así respondió a la pregunta de por qué la UE mantiene su política de militarización y no impulsa los esfuerzos de paz en Ucrania.
Entre los países más interesados en este proceso mencionó a Francia, Alemania y al Reino Unido, aunque este ya no forme parte de la UE. En este contexto, aseveró que estos actores políticos quieren que Europa tenga su propio Ejército, pero vinculado a EEUU.
"Eso, por supuesto, dependerá de las políticas estadounidenses, porque en este momento EEUU no está tan interesado en cooperar con Europa a menos que pueda contar con una obediencia total", subrayó.
Además, pese a cierto interés en la iniciativa de crear tropas europeas conjuntas, el experto mencionó los principales obstáculos.
"La cuestión, sin embargo, es cuánto costará, si es viable desde el punto de vista financiero y, sobre todo, si habrá una política de defensa realmente coordinada, ya que resulta muy difícil poner el Ejército de un país bajo el mando de un comandante de otro país", apuntó.
Así, añadió que por el momento no hay nada decidido y que, estimó, pasarán varios años antes de que Europa pueda contar con una defensa militar unificada.
Al mismo tiempo, abordó otro punto importante para llevar a cabo el refuerzo militar: la necesidad de señalar a un enemigo.
"En este caso, Rusia es el enemigo, con China quizás en segundo lugar, como una amenaza potencial en el futuro. Así que, naturalmente, se trata de una política, una estrategia para unir a los líderes europeos, si no a los ciudadanos europeos", puso de relieve.
Al respecto, explicó la lógica de la elección de Rusia, utilizando la guerra en Ucrania como excusa o casus belli, al sostener que, si Rusia avanzara en Ucrania, podría amenazar a otros países de Europa del Este. Así, se emplea este discurso como base para la unidad europea, reclalcó el analista.
Entre armas y mantequilla
Se prevé que la deuda pública de la UE alcance el 85,3% del PIB en 2027. En este contexto, el analista indicó que la reactivación de la economía europea mediante el gasto militar es una política a corto plazo que puede impulsar la actividad y el empleo.
No obstante, recalcó, Europa tendría que vender armas para sostener el rearme, en un mercado altamente competitivo dominado por países como EEUU, Rusia, China, la India e incluso actores menores como Israel o Brasil.
"La política europea que consiste en recurrir a las inversiones en defensa para dinamizar la economía supone un dilema entre las armas y la mantequilla. Si se invierte cada vez más en armas, es posible que haya que reducir el gasto en mantequilla. Y a los europeos se les está preparando mentalmente para esto", comentó.
Por otro lado, añadió que a los ciudadanos europeos se les pide sacrificarse por la seguridad y la unidad europea, aceptando posibles subidas de impuestos y pérdida de poder adquisitivo.
"Así que se trata de una típica estrategia de movilización, que intenta que la gente acepte un nivel de vida más bajo y renuncie a algunas de sus demandas de prestaciones sociales y bienestar social", destacó el analista.
El experto señaló que cada país —Alemania, Francia y el Reino Unido, aunque no forme parte del bloque— está en una carrera por vender armas, incluso a socios europeos, y por sustituir parcialmente el armamento estadounidense. Esto generará competencia entre países y podría derivar en un posible consorcio europeo de defensa, aunque con un impacto limitado en el nivel de vida, estimó el interlocutor de la agencia.
Pero toda esta carrera militarista no traerá beneficios a la población en general, apuntó el experto. Este comentario se produjo en respuesta a la posibilidad de que los jubilados en Alemania sufran recortes en sus pensiones, ya que el Gobierno debate redirigir esos fondos hacia el gasto militar e inversiones en empresas como Rheinmetall.
"Toda la estrategia se basa en una retórica de la necesidad: Europa necesita defenderse, de lo contrario será conquistada, y por lo tanto hay que crear una fuerza militar fuerte que pueda actuar en pie de igualdad con EEUU, Rusia, China, la India y otras grandes potencias militares", concluyó el analista.
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