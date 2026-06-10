https://noticiaslatam.lat/20260610/rusia-lanza-una-advertencia-a-canada-por-fabricar-drones-de-combate-para-ucrania-1173828346.html
Rusia lanza una advertencia a Canadá por fabricar drones de combate para Ucrania
Rusia lanza una advertencia a Canadá por fabricar drones de combate para Ucrania
Sputnik Mundo
Rusia se reserva el derecho a responder adecuadamente a la decisión de Canadá de fabricar drones militares ucranianos en su territorio, declaró la portavoz del... 10.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-10T11:01+0000
2026-06-10T11:01+0000
2026-06-10T11:01+0000
defensa
rusia
canadá
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
📰 suministro de armas a ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🛡️ industria militar
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0d/1155437129_0:208:3071:1935_1920x0_80_0_0_67a7976e6f68fa6b7f60bf4ff54ea201.jpg
Zajárova subrayó que se publicará la ubicación exacta de todas estas fábricas en el territorio canadiense para que la población sepa.La diplomática remarcó que con este nuevo acuerdo con el régimen ucraniano, Canadá ha entrado en una nueva fase de su implicación en el conflicto.Esto ocurre después de que, a finales de mayo, el Ministerio de Defensa de Canadá, miembro de la OTAN, anunciara un acuerdo para fabricar drones de combate en territorio canadiense para las FFAA ucranianas.En el marco del acuerdo, la empresa ucraniana Airlogix y el fabricante canadiense de drones Sentinel Research and Development fabricarán conjuntamente sistemas no tripulados para Kiev.
https://noticiaslatam.lat/20260608/moscu-califica-ataques-de-kiev-contra-trenes-de-pasajeros-en-crimea-como-crimenes-de-guerra-1173800513.html
canadá
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/0d/1155437129_113:133:2666:2048_1920x0_80_0_0_5304c350e06b4a6a405db5f85f413d80.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, canadá, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ industria militar, ucrania
rusia, canadá, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ industria militar, ucrania
Rusia lanza una advertencia a Canadá por fabricar drones de combate para Ucrania
Rusia se reserva el derecho a responder adecuadamente a la decisión de Canadá de fabricar drones militares ucranianos en su territorio, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
"Vamos a tener en cuenta esta nueva circunstancia en nuestra planificación político-militar", aseveró la diplomática en una comparecencia ante la prensa.
Zajárova subrayó que se publicará la ubicación exacta de todas estas fábricas en el territorio canadiense para que la población sepa.
La diplomática remarcó que con este nuevo acuerdo con el régimen ucraniano, Canadá ha entrado en una nueva fase de su implicación en el conflicto.
"Se quitaron las caretas. Ha salido a relucir la verdadera naturaleza de un Estado que no ama la paz, de un instigador de la guerra que busca alimentar por todos los medios el conflicto más sangriento", apostilló.
Esto ocurre después de que, a finales de mayo, el Ministerio de Defensa de Canadá, miembro de la OTAN, anunciara un acuerdo para fabricar drones de combate en territorio canadiense para las FFAA ucranianas.
En el marco del acuerdo, la empresa ucraniana Airlogix y el fabricante canadiense de drones Sentinel Research and Development fabricarán conjuntamente sistemas no tripulados para Kiev.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.