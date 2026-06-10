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Rusia lanza una advertencia a Canadá por fabricar drones de combate para Ucrania

Rusia lanza una advertencia a Canadá por fabricar drones de combate para Ucrania

Sputnik Mundo

Rusia se reserva el derecho a responder adecuadamente a la decisión de Canadá de fabricar drones militares ucranianos en su territorio, declaró la portavoz del... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T11:01+0000

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Zajárova subrayó que se publicará la ubicación exacta de todas estas fábricas en el territorio canadiense para que la población sepa.La diplomática remarcó que con este nuevo acuerdo con el régimen ucraniano, Canadá ha entrado en una nueva fase de su implicación en el conflicto.Esto ocurre después de que, a finales de mayo, el Ministerio de Defensa de Canadá, miembro de la OTAN, anunciara un acuerdo para fabricar drones de combate en territorio canadiense para las FFAA ucranianas.En el marco del acuerdo, la empresa ucraniana Airlogix y el fabricante canadiense de drones Sentinel Research and Development fabricarán conjuntamente sistemas no tripulados para Kiev.

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