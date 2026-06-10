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Bombas a cambio de pensiones: la militarización de Europa es un "despilfarro de recursos civiles", sostiene un experto
Bombas a cambio de pensiones: la militarización de Europa es un "despilfarro de recursos civiles", sostiene un experto
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A pesar de que Moscú busca la paz, las élites europeas emprendieron una nueva carrera armamentista usando como pretexto la inexistente "amenaza rusa", una... 10.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-10T13:05+0000
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La decisión de las élites políticas de la Unión Europea de centrarse en el rearme, prestando poca atención a las industrias civiles, constituye "un error de primer orden".El politólogo destacó los siguientes factores relacionados con el rumbo tomado por Europa, que ahora crea una carrera armamentística "donde antes no existía ninguna". Primero, apuntó que la industria de la Unión Europea está en declive y "hay pocos sectores que puedan evitar la quiebra sin el petróleo y el gas rusos". Por otra parte, existen revisiones sobre el auge de la deuda pública de la UE hasta el 85% de su Producto Interno Bruto para 2027, mencionó el expertó. En tercer lugar, recordó la supresión de las restricciones a la inversión de los fondos de pensiones en el complejo militar-industrial de Alemania. En este contexto, subrayó que la militarización de Europa supone un retroceso a la época de la Guerra Fría, cuando, en lugar de satisfacer las necesidades civiles, se financian de manera injustificada y desproporcionada los gastos militares.Moscú denuncia en los últimos años una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. Al mismo tiempo, las afirmaciones desde Occidente sobre la supuesta posibilidad de que Rusia ataque a los países de la Alianza Atlántica constituyen un absurdo con un objetivo deliberado, compartió el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo."¿Qué sentido tiene y qué razón hay para nosotros atacar Europa y luchar contra la OTAN?" —preguntó—. "Ya dije que es absurdo, pero me parece que no es solo absurdo, sino que es una provocación deliberada para crear una amenaza que en realidad no existe y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa", agregó.
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Bombas a cambio de pensiones: la militarización de Europa es un "despilfarro de recursos civiles", sostiene un experto
A pesar de que Moscú busca la paz, las élites europeas emprendieron una nueva carrera armamentista usando como pretexto la inexistente "amenaza rusa", una decisión errónea que afectará el bienestar de los habitantes del continente, opinó a Sputnik el politólogo y profesor de la Universidad de Curtin Joe Siracusa.
"La guerra y los preparativos bélicos no siempre son una cuestión de honor o defensa nacional, sino más bien una cuestión de enriquecimiento para unos pocos. Los únicos que salen ganando son los fabricantes de armas", aseveró el politólogo.
La decisión de las élites políticas de la Unión Europea de centrarse en el rearme, prestando poca atención a las industrias civiles, constituye "un error de primer orden".
El politólogo destacó los siguientes factores relacionados con el rumbo tomado por Europa, que ahora crea una carrera armamentística "donde antes no existía ninguna". Primero, apuntó que la industria de la Unión Europea está en declive
y "hay pocos sectores que puedan evitar la quiebra sin el petróleo y el gas rusos". Por otra parte, existen revisiones sobre el auge de la deuda pública de la UE
hasta el 85% de su Producto Interno Bruto para 2027, mencionó el expertó.
En tercer lugar, recordó la supresión de las restricciones a la inversión de los fondos de pensiones en el complejo militar-industrial de Alemania
. En este contexto, subrayó que la militarización de Europa supone un retroceso a la época de la Guerra Fría
, cuando, en lugar de satisfacer las necesidades civiles, se financian de manera injustificada y desproporcionada los gastos militares.
"Es un buen ejemplo de cómo algo puede salir mal (…) Un despilfarro de recursos que sería mejor destinar a la infraestructura y a las necesidades de la población civil", resumió Siracusa.
Moscú denuncia en los últimos años una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. Al mismo tiempo, las afirmaciones desde Occidente sobre la supuesta posibilidad de que Rusia ataque a los países de la Alianza Atlántica constituyen un absurdo con un objetivo deliberado, compartió el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo
.
"¿Qué sentido tiene y qué razón hay para nosotros atacar Europa y luchar contra la OTAN?" —preguntó—. "Ya dije que es absurdo, pero me parece que no es solo absurdo, sino que es una provocación deliberada para crear una amenaza que en realidad no existe y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa", agregó.
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