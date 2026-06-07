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¿Por qué América Latina opta por el mercado ruso?

¿Por qué América Latina opta por el mercado ruso?

Sputnik Mundo

A pesar de las dificultades logísticas que alargan y encarecen mucho los vuelos a Rusia, América Latina y el Caribe tuvieron una fuerte presencia en la última... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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Confianza, pieza angular de la relación económicaEn un diálogo con Sputnik en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la directora del Comité Nacional ruso para la Colaboración Económica con los Países de América Latina (CN CEPLA), Tatiana Mashkova, sostuvo que una de las piezas angulares de las relaciones entre Rusia y sus socios latinoamericanos y caribeños –unas relaciones de larga data y con tendencia hacia el crecimiento– es la confianza."La economía se basa en la confianza antes que nada. Y lo que sí existe entre Rusia y América Latina es esta confianza. Nosotros no tenemos en toda nuestra larguísima historia ni un solo caso de ningunas guerras, de ningún tipo de conflicto, sino todo lo contrario. Siempre apoyamos unos a otros, y, hasta ahora, nosotros en todos los foros internacionales de alto nivel –como en las asambleas de la ONU, por ejemplo– siempre contamos con el apoyo de los países de América Latina", manifestó.Y este apoyo es mutuo, enfatizó Mashkova al citar el caso de la solidaridad rusa con Cuba."Lo que posee Cuba desde el punto de vista de las tecnologías de salud es algo verdaderamente único. Hasta EEUU lo reconoce y compra productos farmacéuticos cubanos, a pesar de todo. Y siempre estoy optando por la creación aquí en Rusia de los centros de salud con la participación de los médicos de América Latina, de los médicos cubanos, antes que nada", señaló la también vicepresidenta del Consejo Empresarial Rusia-Cuba.Rusia, un socio seguroDe acuerdo con Mashkova, esta confianza también se basa en el compromiso ruso, tanto a nivel institucional como al privado, de cumplir lo acordado, sí o sí. "Lo que siempre nosotros ofrecemos y garantizamos es la seguridad absoluta: los suministros que no van a interrumpirse en algún momento por un capricho de uno. Normalmente, un empresario ruso es fiel a lo firmado y cumple al pie de la letra todo lo acordado. Eso sí que es importante. Y nosotros no dependemos de las coyunturas políticas", enfatizó Mashkova.Esta característica del empresariado ruso también implica buscar soluciones a los problemas que surjan en vez de excusarse en los desafíos que se presenten. De allí que, a pesar de las actuales adversidades en cuanto a la conectividad, continúan las exportaciones rusas a Latinoamérica y viceversa."Seguimos viendo en Rusia, prácticamente en todas las calles, que se venden flores colombianas y ecuatorianas, se venden por todas partes los plátanos, básicamente los ecuatorianos, que representan el 97% del consumo. ¿Por qué menciono estos dos productos? Porque son perecederos. Sin embargo, vienen a Rusia en mejores condiciones, sin ningún problema", ilustró.Fuerte componente tecnológicoDe hecho, el componente tecnológico juega un papel cada vez más importante en la cooperación ruso-latinoamericana, fruto del atractivo de las ofertas rusas en temas como las tecnologías de la información y la comunicación, así como las del sector de la salud, apuntó Mashkova."Rusia sí goza de un respeto reconocido por parte de todo el mundo en cuanto a las tecnologías de infocomunicación, las tecnologías de seguridad, de seguridad informática", precisó al poner el ejemplo de Colombia que, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, conversó con la parte rusa en cuanto a los posibles envíos de sus equipos médicos como los cardiógrafos al país andino."En Colombia, hace poco se ha creado una nueva Cámara de Comercio Colombo-Rusa, me parece que es una cámara muy eficaz, muy interesante y verdaderamente con ganas de colaborar con Rusia", declaró Mashkova al resaltar, asimismo, la llegada a San Petersburgo del ministro uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, con una agenda, tanto agropecuaria –con miras a potenciar las exportaciones a Rusia– como también tecnológica.Cooperación universitariaEn este contexto, la directora del CN CEPLA también destacó la importancia de la colaboración interuniversitaria."Por ejemplo, hace poco organizamos un muy buen foro en Chile, el primer Foro de Rectores de América Latina y Rusia, y cuando hablamos de los rectores de las universidades, no hablamos solamente de la preparación académica, del intercambio de profesores, sino que hablamos también de la posibilidad de realizar estudios conjuntos, elaborar las tecnologías conjuntas. En eso sigue siendo interesada América Latina", subrayó."Ahora siempre hacemos hincapié en altas tecnologías y necesitamos mucho los productos farmacéuticos y veterinarios de América Latina. Con toda seguridad, los países latinoamericanos van a optar por diferentes mercados y por el mercado ruso como uno de los más seguros. Y, además, nuestro mercado es grande: nosotros somos grandes por el tamaño, tenemos gran diversidad de producto y podemos ofrecer verdaderamente mejores precios", concluyó Mashkova.

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