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Moscú califica ataques de Kiev contra trenes de pasajeros en Crimea como crímenes de guerra
Moscú califica ataques de Kiev contra trenes de pasajeros en Crimea como crímenes de guerra
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Rusia considera un crimen de guerra el reciente ataque ucraniano contra un tren de pasajeros en Crimea, en el que murió una persona, declaró la portavoz de la... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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El tren de pasajeros que viajaba desde la capital rusa, Moscú, a la ciudad de Simferópol, cuya locomotora fue atacada por un dron ucraniano en la noche del 7 al 8 de junio, "no tenía ninguna relación con la logística militar y era un objetivo puramente civil", subrayó la vocera rusa en el comunicado publicado en la web del ministerio.En palabras de Zajárova, este atentado, así como otros ataques recientes contra trenes en Crimea, "se perpetraron deliberadamente con el objetivo de asesinar a la población civil y desorganizar el funcionamiento de las regiones rusas"."Condenamos enérgicamente estos crímenes de guerra. Todos los responsables y quienes estén implicados en estos crímenes serán identificados y castigados justa e inevitablemente", aseguró.Señaló que este tipo de acciones intimidatorias se producen mientras Kiev afirma supuestamente estar buscando vías para la paz y en un contexto de "fracasos continuos y retiradas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de batalla". Eso hace, continuó la portavoz, que "el régimen neonazi de Kiev siga cometiendo crímenes terroristas contra la población civil de Rusia"."Esta desesperada descarga de odio contra la población civil no podrá cambiar la situación en el campo de batalla ni impedir la inevitable derrota de la junta de Kiev", expresó.En este sentido, la alta diplomática instó a la comunidad internacional a condenar los crímenes de Kiev, ya que el silencio "supondría encubrir y fomentar los crímenes sangrientos de los neonazis que han usurpado el poder en Ucrania".Previamente, el gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, comunicó que un dron había atacado el tren de pasajeros. El maquinista resultó herido y su ayudante falleció.El 2 de junio, un dron ucraniano atacó un tren de pasajeros en la estación de Dzhankói, en la misma península. Mientras tanto, durante el ataque nocturno del 4 de junio contra el tren de cercanías Azóvskoye-Kerch, falleció un civil y otras tres personas resultaron heridas.
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Moscú califica ataques de Kiev contra trenes de pasajeros en Crimea como crímenes de guerra

16:43 GMT 08.06.2026
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Acceder al contenido multimediaUn tren entre Moscú y Crimea
Un tren entre Moscú y Crimea - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
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Rusia considera un crimen de guerra el reciente ataque ucraniano contra un tren de pasajeros en Crimea, en el que murió una persona, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Kiev recurre a estos métodos terroristas debido a los continuos fracasos y derrotas de sus tropas en el campo de batalla, puntualizó.
El tren de pasajeros que viajaba desde la capital rusa, Moscú, a la ciudad de Simferópol, cuya locomotora fue atacada por un dron ucraniano en la noche del 7 al 8 de junio, "no tenía ninguna relación con la logística militar y era un objetivo puramente civil", subrayó la vocera rusa en el comunicado publicado en la web del ministerio.

"Al perpetrar el ataque contra civiles, el régimen de Kiev ha vuelto a violar de forma flagrante las normas del derecho internacional humanitario (...) [Volodímir] Zelenski, sus servicios especiales y sus unidades armadas recurren a esta táctica en una situación en que dichos ataques los alientan sus patrocinadores occidentales", destacó.

En palabras de Zajárova, este atentado, así como otros ataques recientes contra trenes en Crimea, "se perpetraron deliberadamente con el objetivo de asesinar a la población civil y desorganizar el funcionamiento de las regiones rusas".
"Condenamos enérgicamente estos crímenes de guerra. Todos los responsables y quienes estén implicados en estos crímenes serán identificados y castigados justa e inevitablemente", aseguró.
Señaló que este tipo de acciones intimidatorias se producen mientras Kiev afirma supuestamente estar buscando vías para la paz y en un contexto de "fracasos continuos y retiradas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de batalla". Eso hace, continuó la portavoz, que "el régimen neonazi de Kiev siga cometiendo crímenes terroristas contra la población civil de Rusia".
"Esta desesperada descarga de odio contra la población civil no podrá cambiar la situación en el campo de batalla ni impedir la inevitable derrota de la junta de Kiev", expresó.
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En este sentido, la alta diplomática instó a la comunidad internacional a condenar los crímenes de Kiev, ya que el silencio "supondría encubrir y fomentar los crímenes sangrientos de los neonazis que han usurpado el poder en Ucrania".
Previamente, el gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, comunicó que un dron había atacado el tren de pasajeros. El maquinista resultó herido y su ayudante falleció.
El 2 de junio, un dron ucraniano atacó un tren de pasajeros en la estación de Dzhankói, en la misma península. Mientras tanto, durante el ataque nocturno del 4 de junio contra el tren de cercanías Azóvskoye-Kerch, falleció un civil y otras tres personas resultaron heridas.
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