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Los precios mundiales del petróleo se disparan ante el incremento de la tensión en Oriente Medio
Los precios mundiales del petróleo se disparan ante el incremento de la tensión en Oriente Medio
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Los precios mundiales del crudo suben tras el intercambio de ataques con misiles entre Israel e Irán, y en algunos momentos esta alza ha alcanzado casi el 5%... 08.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-08T10:01+0000
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La cotización de los futuros de agosto del petróleo Brent se acercaba a los 98,8 dólares por barril (dpb), mientras que la de los futuros de julio del West Texas Intermediate (WTI) superaba los 95 dpb, conforme a los datos de estas bolsas a las 09:00 GMT.Aun mayor fue el aumento de los precios de la gasolina, cuyo costo por litro superó los 0,8 dólares (3,1 dólares por galón). Por su parte, el precio del gas subió un 5% en la UE y un 6% en el Reino Unido, al tiempo que "el temor a un conflicto prolongado amenaza con paralizar las exportaciones mundiales de gas natural licuado en un momento en que la región debería estar reponiendo sus reservas", observa Bloomberg."El mercado infravaloraba el grado de distanciamiento que aún existía entre las partes implicadas (...) Cada vez que el optimismo se adelanta demasiado a los acontecimientos, el petróleo se dispara", comentó al medio el director de inversiones de Karobaar Capital, Haris Jurshid.El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní, que fue el primer ataque directo de este tipo entre las partes desde la implementación del alto al fuego del 8 de abril.Teherán justificó que estos golpes eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano. A continuación, el territorio iraní volvió a ser objeto de ataques por parte de Israel, y el país persa, a su vez, anunció el inicio de una operación contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.
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Los precios mundiales del petróleo se disparan ante el incremento de la tensión en Oriente Medio
Los precios mundiales del crudo suben tras el intercambio de ataques con misiles entre Israel e Irán, y en algunos momentos esta alza ha alcanzado casi el 5%, según los datos de las operaciones bursátiles. Además, aumentaron los costes de la gasolina en Estados Unidos y del gas en Europa.
La cotización de los futuros de agosto del petróleo Brent se acercaba a los 98,8 dólares por barril (dpb), mientras que la de los futuros de julio del West Texas Intermediate (WTI) superaba los 95 dpb, conforme a los datos de estas bolsas a las 09:00 GMT.
Aun mayor fue el aumento de los precios de la gasolina
, cuyo costo por litro superó los 0,8 dólares (3,1 dólares por galón). Por su parte, el precio del gas
subió un 5% en la UE y un 6% en el Reino Unido, al tiempo que "el temor a un conflicto prolongado
amenaza con paralizar las exportaciones mundiales de gas natural licuado en un momento en que la región debería estar reponiendo sus reservas", observa Bloomberg
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"El mercado infravaloraba el grado de distanciamiento que aún existía entre las partes implicadas (...) Cada vez que el optimismo se adelanta demasiado a los acontecimientos, el petróleo se dispara", comentó
al medio el director de inversiones de Karobaar Capital, Haris Jurshid.
El 7 de junio se produjo un nuevo repunte de la tensión
tras el lanzamiento de misiles contra Israel desde territorio iraní, que fue el primer ataque directo de este tipo entre las partes desde la implementación del alto al fuego del 8 de abril
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Teherán justificó que estos golpes eran una respuesta a la escalada de los ataques israelíes contra el Líbano
. A continuación, el territorio iraní volvió a ser objeto de ataques por parte de Israel, y el país persa, a su vez, anunció el inicio de una operación contra dos importantes bases aéreas israelíes, Tel Nof y Nevatim.
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