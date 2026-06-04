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La guerra contra Irán reduce las reservas de petróleo de EEUU a su nivel más bajo desde 2004

La guerra contra Irán reduce las reservas de petróleo de EEUU a su nivel más bajo desde 2004

Sputnik Mundo

Lo afirma el diario 'Financial Times' en una investigación basada en datos oficiales de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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Las cifras oficiales revelan que los inventarios totales de crudo y productos derivados, como la gasolina, disminuyeron en 10,6 millones de barriles durante la última semana, situándose en un total de 1.570 millones, una cifra que no se registraba desde hace 22 años. Esta severa reducción ha encendido las alarmas entre los analistas del sector energético, quienes advierten sobre un inminente incremento en los precios del combustible a nivel global.Como reflejo de esta tendencia, el precio del crudo estadounidense experimentó un alza del 2,6% en una sola jornada, cotizándose en 96,17 dólares por barril. Expertos consultados en el reporte del medio financiero británico señalan que la cotización podría alcanzar los 200 dólares en los próximos meses si no se logra reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte energético que permanece bloqueada a causa del conflicto bélico iniciado por EEUU e Israel.El informe de Financial Times, sustentado en estadísticas gubernamentales, destaca que el descenso en los inventarios de Estados Unidos ha borrado por completo el superávit acumulado durante la denominada revolución del shale (petróleo de esquisto), que en el pasado había consolidado a la nación como el mayor productor mundial de crudo. El declive de la última semana estuvo impulsado principalmente por una reducción de 16 millones de barriles en las reservas comerciales y gubernamentales de crudo, paralelamente a un incremento sustancial en las exportaciones dirigidas a los mercados de Asia y Europa.Las estadísticas oficiales indican que los envíos de crudo estadounidense al extranjero repuntaron de 4,4 millones a 5,8 millones de barriles diarios durante la última semana, una cantidad superior a la producción individual de varios miembros de la OPEP. Este repunte en las exportaciones evidencia la crítica situación del suministro global de crudo derivada del cierre casi total del estrecho de Ormuz.Para intentar contener la escalada inflacionaria de los combustibles en el mercado interno, el gobierno de EEUU ha liberado cerca de 50 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) y ha autorizado el retiro de un total de 172 millones.Financial Times señala que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubicó recientemente en 4,44 dólares por galón, lo que representa un incremento cercano al 50% en comparación con los niveles previos a la ofensiva militar lanzada por Washington y Tel Aviv. Especialistas del sector consultados por el diario concluyen que los operadores globales continuarán compitiendo y ofertando por los suministros estadounidenses para cubrir el desabastecimiento de la guerra, lo que mantendrá bajo extrema tensión los inventarios norteamericanos y obligará a un aumento de los precios internos para frenar las exportaciones.

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