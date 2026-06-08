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Hay más de 30 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas
Hay más de 30 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas
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El número de fallecidos por el terremoto en Filipinas ha ascendido a 32, según informó la agencia de noticias Xinhua, citando a las autoridades locales... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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El temblor de magnitud 7,8 fue registrado a unos 32 kilómetros al oeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani (sur de Mindanao), según el Instituto de Vulcanología y Sismología del Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas.Debido al sismo, se estima que 6.224 escuelas en cinco regiones de Mindanao resultaron dañadas. En un comunicado, el Departamento de Educación nacional anunció la suspensión de las clases a todos los niveles en las zonas afectadas hasta nuevo aviso "para garantizar la seguridad de los alumnos, profesores y personal escolar".
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Hay más de 30 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas

22:16 GMT 08.06.2026 (actualizado: 22:23 GMT 08.06.2026)
© AP PhotoHay más de 30 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas
Hay más de 30 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
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El número de fallecidos por el terremoto en Filipinas ha ascendido a 32, según informó la agencia de noticias Xinhua, citando a las autoridades locales. Previamente, se informó de 19 muertos, siete desaparecidos y 134 heridos.
El temblor de magnitud 7,8 fue registrado a unos 32 kilómetros al oeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani (sur de Mindanao), según el Instituto de Vulcanología y Sismología del Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas.

Debido al sismo, se estima que 6.224 escuelas en cinco regiones de Mindanao resultaron dañadas.
Simulacro de sismo en Chile - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
América Latina
Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile
1 de junio, 04:18 GMT
En un comunicado, el Departamento de Educación nacional anunció la suspensión de las clases a todos los niveles en las zonas afectadas hasta nuevo aviso "para garantizar la seguridad de los alumnos, profesores y personal escolar".
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