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Hay más de 30 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas

Hay más de 30 fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas

Sputnik Mundo

El número de fallecidos por el terremoto en Filipinas ha ascendido a 32, según informó la agencia de noticias Xinhua, citando a las autoridades locales... 08.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-08T22:16+0000

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El temblor de magnitud 7,8 fue registrado a unos 32 kilómetros al oeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani (sur de Mindanao), según el Instituto de Vulcanología y Sismología del Departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas.Debido al sismo, se estima que 6.224 escuelas en cinco regiones de Mindanao resultaron dañadas. En un comunicado, el Departamento de Educación nacional anunció la suspensión de las clases a todos los niveles en las zonas afectadas hasta nuevo aviso "para garantizar la seguridad de los alumnos, profesores y personal escolar".

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