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Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile

Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile

Sputnik Mundo

Un temblor de magnitud 5.8 grados se percibió este domingo en la zona centro de Chile, con epicentro en la ciudad de Quintero, en la región Metropolitana. 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T04:18+0000

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"El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5,8 y se localizó a 28 kilómetros al oeste de Quintero", informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) a través de un comunicado.La institución detalló que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 30 kilómetros bajo tierra y se percibió en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, en la zona central.El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) confirmó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.Las autoridades de Senapred iniciaron un monitoreo para detectar personas lesionadas, infraestructura dañada o servicios básicos cortados en la zona.

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