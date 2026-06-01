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Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile
Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile
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Un temblor de magnitud 5.8 grados se percibió este domingo en la zona centro de Chile, con epicentro en la ciudad de Quintero, en la región Metropolitana. 01.06.2026, Sputnik Mundo
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"El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5,8 y se localizó a 28 kilómetros al oeste de Quintero", informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) a través de un comunicado.La institución detalló que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 30 kilómetros bajo tierra y se percibió en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, en la zona central.El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) confirmó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.Las autoridades de Senapred iniciaron un monitoreo para detectar personas lesionadas, infraestructura dañada o servicios básicos cortados en la zona.
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Se registra un sismo de magnitud 5,8 en la zona centro de Chile

04:18 GMT 01.06.2026
© Foto : Portal web del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de ChileSimulacro de sismo en Chile
Simulacro de sismo en Chile - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
© Foto : Portal web del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile
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Un temblor de magnitud 5.8 grados se percibió este domingo en la zona centro de Chile, con epicentro en la ciudad de Quintero, en la región Metropolitana.
"El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5,8 y se localizó a 28 kilómetros al oeste de Quintero", informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) a través de un comunicado.
La institución detalló que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 30 kilómetros bajo tierra y se percibió en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, en la zona central.
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El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) confirmó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Las autoridades de Senapred iniciaron un monitoreo para detectar personas lesionadas, infraestructura dañada o servicios básicos cortados en la zona.
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