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¿Qué restricciones habrá durante los comicios presidenciales en Perú?
¿Qué restricciones habrá durante los comicios presidenciales en Perú?
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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas se lleva a cabo este 7 de junio. En ella, se definirá quién encabezará el Poder Ejecutivo local... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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Pero, como cada jornada de esta índole, hay algunos lineamientos que, por ley, se deben seguir para que la votación se realice de manera pacífica.Una de las primeras medidas fue el cese de publicaciones de casas encuestadoras, mismas que mostraban cómo los contendientes avanzaban en las preferencias. Ello inició una semana antes de los comicios.El analista Víctor Velásquez comentó para el medio local RPP que esta acción debería reformarse.En un segundo rubro, arrancó la veda electoral, es decir, el momento en el que los aspirantes tienen prohibido hacer campaña. Empezó el 6 de junio a las 00:00 horas locales (05:00 GMT).Asimismo, el litigante hizo énfasis en una limitante que se aplica a toda la ciudadanía: el freno a la venta de alcohol. En este caso, esta acción no está permitida desde el 6 hasta el 8 de junio.
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¿Qué restricciones habrá durante los comicios presidenciales en Perú?

07:27 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Martin MejiaElecciones generales en Perú.
Elecciones generales en Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 07.06.2026
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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas se lleva a cabo este 7 de junio. En ella, se definirá quién encabezará el Poder Ejecutivo local, ello entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Pero, como cada jornada de esta índole, hay algunos lineamientos que, por ley, se deben seguir para que la votación se realice de manera pacífica.
Una de las primeras medidas fue el cese de publicaciones de casas encuestadoras, mismas que mostraban cómo los contendientes avanzaban en las preferencias. Ello inició una semana antes de los comicios.
El analista Víctor Velásquez comentó para el medio local RPP que esta acción debería reformarse.
"La ley data de 1997, y en ese tiempo las encuestas se podían promover o publicar hasta 15 días antes. Se modifica en los años 2000 para que sea una semana antes. Evidentemente ya son casi 30 años que han pasado; la norma ya ha quedado un poco desfasada, porque la realidad nos lleva a que las redes sociales son inmediatas, y si bien es cierto hay una prohibición de publicitar, no está la prohibición de realizar, es lo mismo con el expendio, con el consumo", aseveró.
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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debaten de cara al balotaje en Perú
1 de junio, 04:15 GMT
En un segundo rubro, arrancó la veda electoral, es decir, el momento en el que los aspirantes tienen prohibido hacer campaña. Empezó el 6 de junio a las 00:00 horas locales (05:00 GMT).
"La propaganda es cuando un candidato o alguna persona intenta promover la orientación del voto hacia alguien, eso está prohibido. El hablar de política no es exactamente una prohibición, pero sí el orientar el voto (...)", dijo el experto.
Asimismo, el litigante hizo énfasis en una limitante que se aplica a toda la ciudadanía: el freno a la venta de alcohol. En este caso, esta acción no está permitida desde el 6 hasta el 8 de junio.
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