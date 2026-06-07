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¿Qué restricciones habrá durante los comicios presidenciales en Perú?

¿Qué restricciones habrá durante los comicios presidenciales en Perú?

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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas se lleva a cabo este 7 de junio. En ella, se definirá quién encabezará el Poder Ejecutivo local... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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Pero, como cada jornada de esta índole, hay algunos lineamientos que, por ley, se deben seguir para que la votación se realice de manera pacífica.Una de las primeras medidas fue el cese de publicaciones de casas encuestadoras, mismas que mostraban cómo los contendientes avanzaban en las preferencias. Ello inició una semana antes de los comicios.El analista Víctor Velásquez comentó para el medio local RPP que esta acción debería reformarse.En un segundo rubro, arrancó la veda electoral, es decir, el momento en el que los aspirantes tienen prohibido hacer campaña. Empezó el 6 de junio a las 00:00 horas locales (05:00 GMT).Asimismo, el litigante hizo énfasis en una limitante que se aplica a toda la ciudadanía: el freno a la venta de alcohol. En este caso, esta acción no está permitida desde el 6 hasta el 8 de junio.

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