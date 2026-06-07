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Quiebras y consolidación: esto es lo que le espera a la aviación debido a la crisis en Oriente Medio

Quiebras y consolidación: esto es lo que le espera a la aviación debido a la crisis en Oriente Medio

Sputnik Mundo

La crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio amenaza al sector de la aviación, informa la agencia 'Reuters', refiriéndose a los expertos en... 07.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-07T18:27+0000

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Tras el inicio de la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, el combustible para aviación se encareció significativamente y parte del espacio aéreo quedó restringido, obligando a las compañías a utilizar rutas más largas y costosas, explica la agencia.Según el artículo, la crisis ha afectado principalmente a las aerolíneas estadounidenses, especialmente a las de bajo coste. Como ejemplo, el medio señala la quiebra de Spirit Airlines en mayo y sostiene que podrían producirse más casos similares en el corto plazo. Mientras algunas compañías desaparecerán, otras serán adquiridas por transportistas de mayor tamaño, indica.El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron una agresión armada contra Irán, sometiendo a este país a bombardeos. Como contramedida, Teherán lanzó ataques, entre otros, contra la infraestructura energética de los países aliados de Washington en la región, y tomó el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía.Las consecuencias de estos sucesos se sienten en todo el mundo. A mediados de abril pasado, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, estimó que a Europa le quedaban "quizás seis semanas de combustible para aviones" y, a menos que se reabra el estrecho de Ormuz, "algunos vuelos entre ciudades podrían cancelarse" debido a esta escasez.

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