Quiebras y consolidación: esto es lo que le espera a la aviación debido a la crisis en Oriente Medio
18:27 GMT 07.06.2026 (actualizado: 18:34 GMT 07.06.2026)
© AP Photo / Ross D. FranklinAviones de pasajeros de Spirit Airlines, retirados del servicio, permanecen estacionados en el aeropuerto de Goodyear, el estado de Arizona, el 28 de mayo de 2026
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La crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio amenaza al sector de la aviación, informa la agencia 'Reuters', refiriéndose a los expertos en el ámbito. El aumento de los precios del combustible podría llevar a la quiebra de varias aerolíneas y acelerar la consolidación de la industria, advierte el medio.
"Es probable que el fuerte aumento de los precios del combustible para aviones, impulsado por el conflicto en Oriente Medio, empuje a más aerolíneas a la quiebra y acelere la consolidación del sector este año y el próximo", señala el artículo.
Tras el inicio de la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, el combustible para aviación se encareció significativamente y parte del espacio aéreo quedó restringido, obligando a las compañías a utilizar rutas más largas y costosas, explica la agencia.
Según el artículo, la crisis ha afectado principalmente a las aerolíneas estadounidenses, especialmente a las de bajo coste.
"Carecen de fuentes de ingresos con márgenes más elevados, como las cabinas de lujo, los viajeros de alto poder adquisitivo y los programas de fidelización de tarjetas de crédito", explica.
Como ejemplo, el medio señala la quiebra de Spirit Airlines en mayo y sostiene que podrían producirse más casos similares en el corto plazo. Mientras algunas compañías desaparecerán, otras serán adquiridas por transportistas de mayor tamaño, indica.
El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron una agresión armada contra Irán, sometiendo a este país a bombardeos. Como contramedida, Teherán lanzó ataques, entre otros, contra la infraestructura energética de los países aliados de Washington en la región, y tomó el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía.
Las consecuencias de estos sucesos se sienten en todo el mundo. A mediados de abril pasado, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, estimó que a Europa le quedaban "quizás seis semanas de combustible para aviones" y, a menos que se reabra el estrecho de Ormuz, "algunos vuelos entre ciudades podrían cancelarse" debido a esta escasez.
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