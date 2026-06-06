https://noticiaslatam.lat/20260606/el-uso-de-esta-moneda-asiatica-se-ha-duplicado-exponencialmente-en-la-ultima-decada-1173765099.html

El uso de esta moneda asiática se ha duplicado exponencialmente en la última década

El uso de esta moneda asiática se ha duplicado exponencialmente en la última década

Sputnik Mundo

El uso internacional del yuan se ha más que duplicado en los últimos diez años, impulsado por el aumento de las transacciones globales, nuevas políticas... 06.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-06T05:27+0000

2026-06-06T05:27+0000

2026-06-06T05:27+0000

pekín

standard chartered

china

economía

yuan

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/1a/1172767046_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ebbae48c43d580ec077ef6a6a790bf05.jpg

El Índice de Globalización del Renminbi (RGI), elaborado por la institución financiera, alcanzó los 224,8 puntos en abril de 2026, frente a una base de 100 registrada en enero de 2015, lo que refleja un crecimiento sostenido en la adopción internacional de la divisa china.Según el informe, el indicador pasó de 212,1 puntos en enero a 224,8 en abril de este año, impulsado por una combinación de factores geopolíticos y financieros que han favorecido una mayor utilización del yuan en los mercados globales.Entre los principales motores del crecimiento figura el aumento de las tensiones en Oriente Medio, que ha incrementado la demanda de liquidaciones comerciales en moneda china, así como las medidas implementadas por Pekín para promover la internacionalización del renminbi.Otro factor relevante ha sido la ampliación del Mecanismo de Financiación Comercial del RMB, cuyo tamaño total ascendió a 100.000 millones de yuanes (14,780,550 de dólares), permitiendo canalizar liquidez hacia operaciones comerciales, inversiones y financiamiento empresarial fuera de China.Asimismo, la expansión del mercado de bonos Dim Sum, emitidos en yuanes fuera del territorio continental chino, ha fortalecido la presencia de la moneda en centros financieros internacionales y ampliado las opciones de financiamiento para inversionistas y empresas.Standard Chartered señaló que el XV Plan Quinquenal de China para el período 2026-2030 contempla nuevas acciones destinadas a reforzar el papel del país como potencia financiera global.Analistas consideran que la creciente multipolaridad del sistema monetario internacional abre oportunidades para que la moneda china amplíe su influencia. Además, proyectos como la plataforma de pagos transfronterizos mBridge y el desarrollo del yuan digital podrían impulsar su evolución de moneda comercial a un activo con mayor relevancia como reserva internacional.

https://noticiaslatam.lat/20260525/china-debe-posicionarse-como-prestamista-global-para-expandir-el-uso-del-yuan-segun-exfuncionario-1173591188.html

pekín

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

pekín, standard chartered, china, yuan, 📈 mercados y finanzas