China debe posicionarse como prestamista global para expandir el uso del yuan, según exfuncionario
© Sputnik / Vladimir FedorenkoBilletes de yuanes chinos y dólares estadounidenses.
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La propuesta fue formulada por Zhu Min, exsubdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicegobernador del Banco Popular de China, durante su intervención en el Foro de Finanzas Globales Tsinghua PBCSF en Chengdu, según consigna el diario South China Morning Post.
Según el artículo del medio que da cuenta de dichas declaraciones, Zhu destacó que el país asiático ya ha construido los cimientos necesarios para asumir este rol de prestamista de última instancia a través de la firma de diversos acuerdos de intercambio de divisas.
El exfuncionario argumentó que el dominio histórico del dólar estadounidense se debe, en parte, a la capacidad de la Reserva Federal para utilizar su enorme balance general y ofrecer soporte de liquidez al sistema financiero internacional en tiempos de crisis.
En este contexto, el South China Morning Post resalta que el yuan ya ha demostrado su utilidad en casos recientes, permitiendo a naciones con acuerdos de intercambio acceder rápidamente a la moneda china para resolver dificultades de pagos internacionales.
En este contexto, el South China Morning Post resalta que el yuan ya ha demostrado su utilidad en casos recientes, permitiendo a naciones con acuerdos de intercambio acceder rápidamente a la moneda china para resolver dificultades de pagos internacionales.
26 de enero 2024, 03:00 GMT
Zhu Min subrayó que una mayor internacionalización de la moneda china no solo generaría beneficios directos para la economía local, sino que también aportaría estabilidad al sistema financiero y a la economía global.
La nota del South China Morning Post recuerda que el Gobierno chino ha estado promoviendo activamente el uso internacional de su divisa en los últimos años, una estrategia ampliamente percibida como un paso fundamental para disminuir la dependencia de los canales financieros dominados por el dólar.
La nota del South China Morning Post recuerda que el Gobierno chino ha estado promoviendo activamente el uso internacional de su divisa en los últimos años, una estrategia ampliamente percibida como un paso fundamental para disminuir la dependencia de los canales financieros dominados por el dólar.
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