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"Una nueva forma de colonialismo": colectivos en Ecuador cuestionan impacto medioambiental del capitalismo

"Una nueva forma de colonialismo": colectivos en Ecuador cuestionan impacto medioambiental del capitalismo

Sputnik Mundo

Ciudadanos, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas protestaron en Quito frente a la Corte Constitucional para exigir la protección de los recursos... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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La movilización, que recorrió puntos neurálgicos de la capital ecuatoriana, expuso la creciente tensión entre la política gubernamental de fomento a las industrias extractivas con renta a empresas transnacionales y las demandas de diversos sectores por una transición hacia modelos de vida sostenibles.Para los asistentes a la marcha, fue una jornada de resistencia ante lo que califican como un colapso sistémico. Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos, sostiene que la crisis actual no es un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de un sistema económico que ignora los límites del planeta.Extractivismo a la vistaLa crítica de los colectivos se centra en lo que denominan una "nueva forma de colonialismo". Amparo Rivadeneira, miembro de la Asamblea por la dignidad y la resistencia, señala que, tras seis décadas de explotación petrolera, los beneficios prometidos a las comunidades locales nunca se materializaron.Esta visión es respaldada por Bermeo, quien argumenta que el extractivismo es la continuación histórica de un saqueo que comenzó hace siglos desde Europa."ES muy relevante entender que ese saqueo que se vino dando desde Europa, desde el norte, no ha terminado y una de las formas en las que continúa sucediendo el día de hoy es precisamente a través del extractivismo," añade el activista.Soberanía frente a intereses transnacionalesLa movilización también resaltó la preocupación por la soberanía alimentaria y el control de los recursos naturales.Pacari Pontón, activista ambiental y parte del Frente Nacional Antiminero, enfatiza la necesidad de priorizar el sustento de las comunidades campesinas, ello por encima de los réditos económicos de las empresas transnacionales.Los activistas coinciden en que el marco legal ecuatoriano ofrece herramientas robustas para la protección de la naturaleza, pero denuncian que su aplicación es deficiente."Si es que viviéramos según lo que dicta la Constitución, viviríamos realmente casi en un país maravilla. Lamentablemente, las consultas ambientales con la sociedad no se han dado de la forma que están escritas en la Constitución y tampoco se han respetado los derechos de la naturaleza," opina Pontón.La posición gubernamentalEl Gobierno ecuatoriano ha defendido su política bajo el argumento de fomentar el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Según declaraciones del Ministerio de Energía y Minas local, el sector extractivo es un pilar fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el financiamiento de programas sociales en el actual contexto de déficit fiscal.El déficit fiscal del país alcanzó los 5.300 millones de dólares en 2025, lo que representa aproximadamente el 3% de su producto interno bruto (PIB). Este desequilibrio, caracterizado por una discrepancia entre los gastos del Estado y sus ingresos, persiste a pesar de la implementación de medidas de austeridad, el incremento del Impuesto al Valor Agregado y la reducción parcial de los subsidios a los combustibles.Para los activistas, el concepto de "desarrollo" es un constructo colonial que genera dinero a las transnacionales y deja con las consecuencias socio ambientales al país."El desarrollo es precisamente ese lenguaje colonial que se nos impuso, cuando lo que sucede es que aquí hay una riqueza inconmensurable que no necesariamente es económica, sino que más bien tiene que ver con el 'buen vivir'; con sostener esos bienes que nos permiten sobrevivir, que es el agua, que es el aire que respiramos", afirma Bermeo.Un llamado de alertaLa jornada culminó con la advertencia de que las políticas actuales comprometen el futuro de las próximas generaciones."Lo que estamos haciendo realmente ahora es, a costa del futuro de otras generaciones y del medio ambiente, digamos vender territorio, vender los recursos que tenemos y también vender la naturaleza", concluye Pontón.Las organizaciones sociales reafirmaron su compromiso de continuar la lucha en los ámbitos jurídico y social, insistiendo en que el respeto a la voluntad popular y a los derechos de la naturaleza no debe ser negociable en la agenda pública del Ecuador.

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