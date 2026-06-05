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¿Qué relación tiene que Argentina alcance la meta de reservas internacionales netas con su lazo con el FMI?
¿Qué relación tiene que Argentina alcance la meta de reservas internacionales netas con su lazo con el FMI?
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que Argentina está muy cerca de cumplir la meta de reservas internacionales netas fijada para finales de 2026... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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La portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó en una conferencia de prensa en Washington que el país ha logrado avances significativos en la estabilización de su economía y en el fortalecimiento de su posición externa.Según explicó, las compras de moneda extranjera permitieron incrementar las reservas netas en más de 7.000 millones de dólares, acercando al país a los objetivos acordados con el organismo internacional.El FMI señaló que este desempeño estuvo respaldado por una evolución más favorable de lo previsto en el comercio exterior y por una mayor entrada de capitales, impulsada principalmente por sectores como la energía, la minería y la agroindustria.De acuerdo con información publicada por el diario local Clarín, la meta de reservas para finales de 2026 fue revisada luego de que Argentina no alcanzara el objetivo previsto para el cierre de 2025, por lo que el nuevo umbral es inferior al originalmente pactado. El organismo también destacó la desaceleración de la inflación, que pasó de niveles cercanos al 200% anual a finales de 2023 a alrededor del 30% en la actualidad, así como la reducción del déficit fiscal y la obtención de superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi dos décadas.Kozack afirmó que las autoridades argentinas mantienen su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas y con la implementación de reformas en los ámbitos fiscal, tributario y previsional para sostener la estabilidad económica.Según reportó Clarín, el FMI valoró medidas como la reducción gradual de impuestos y la aplicación de una fórmula previsional más previsible, además de respaldar futuras modificaciones estructurales.Entre las recomendaciones del organismo figuran ampliar la base del impuesto a las ganancias, simplificar el sistema tributario empresarial, reducir exenciones fiscales y avanzar en cambios graduales al impuesto sobre los ingresos brutos en coordinación con las provincias.El respaldo del FMI se produce semanas después de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente con Argentina, que permitió autorizar un nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares. El organismo consideró que la mejora de las reservas, la reducción del riesgo país y los avances macroeconómicos refuerzan las perspectivas de estabilidad para la economía argentina, aunque reiteró la necesidad de seguir acumulando reservas.
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¿Qué relación tiene que Argentina alcance la meta de reservas internacionales netas con su lazo con el FMI?

06:31 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaJulie Kozack
Julie Kozack - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que Argentina está muy cerca de cumplir la meta de reservas internacionales netas fijada para finales de 2026, luego de que el Banco Central acumulara cerca de 10.000 millones de dólares en compras de divisas durante este año.
La portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó en una conferencia de prensa en Washington que el país ha logrado avances significativos en la estabilización de su economía y en el fortalecimiento de su posición externa.
Según explicó, las compras de moneda extranjera permitieron incrementar las reservas netas en más de 7.000 millones de dólares, acercando al país a los objetivos acordados con el organismo internacional.
El FMI señaló que este desempeño estuvo respaldado por una evolución más favorable de lo previsto en el comercio exterior y por una mayor entrada de capitales, impulsada principalmente por sectores como la energía, la minería y la agroindustria.
De acuerdo con información publicada por el diario local Clarín, la meta de reservas para finales de 2026 fue revisada luego de que Argentina no alcanzara el objetivo previsto para el cierre de 2025, por lo que el nuevo umbral es inferior al originalmente pactado.
El organismo también destacó la desaceleración de la inflación, que pasó de niveles cercanos al 200% anual a finales de 2023 a alrededor del 30% en la actualidad, así como la reducción del déficit fiscal y la obtención de superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi dos décadas.
Javier Milei, presidente de Argentina, y Luis Caputo, ministro de Economía - Sputnik Mundo, 1920, 15.04.2026
América Latina
El Gobierno argentino vuelve a Washington para destrabar más fondos del FMI
15 de abril, 02:59 GMT
Kozack afirmó que las autoridades argentinas mantienen su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas y con la implementación de reformas en los ámbitos fiscal, tributario y previsional para sostener la estabilidad económica.
Según reportó Clarín, el FMI valoró medidas como la reducción gradual de impuestos y la aplicación de una fórmula previsional más previsible, además de respaldar futuras modificaciones estructurales.
Entre las recomendaciones del organismo figuran ampliar la base del impuesto a las ganancias, simplificar el sistema tributario empresarial, reducir exenciones fiscales y avanzar en cambios graduales al impuesto sobre los ingresos brutos en coordinación con las provincias.
El respaldo del FMI se produce semanas después de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente con Argentina, que permitió autorizar un nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares. El organismo consideró que la mejora de las reservas, la reducción del riesgo país y los avances macroeconómicos refuerzan las perspectivas de estabilidad para la economía argentina, aunque reiteró la necesidad de seguir acumulando reservas.
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