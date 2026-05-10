https://noticiaslatam.lat/20260510/condiciones-de-putin-para-reunirse-con-zelenski-muestran-que-ya-no-tiene-paciencia-para-cumbres-1173404657.html

Condiciones de Putin para reunirse con Zelenski muestran que "ya no tiene paciencia para cumbres vacías", dice experta

Condiciones de Putin para reunirse con Zelenski muestran que "ya no tiene paciencia para cumbres vacías", dice experta

Sputnik Mundo

Vladímir Putin, presidente de Rusia, dijo a periodistas que podría reunirse con Volodímir Zelenski, pero "solo en el caso de que se alcancen acuerdos... 10.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-10T04:21+0000

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La experta señala que la disposición de Putin a negociar en un país neutral no es casual, sino un reconocimiento al rol de potencias emergentes como los BRICS o los estados del Golfo. Además, añade que este giro hacia nuevas sedes diplomáticas, en detrimento de las capitales europeas tradicionales, refuerza la política multipolar del Kremlin y refleja el desplazamiento del centro de gravedad diplomático mundial fuera de la esfera de influencia de Washington."Putin además ya ha mencionado los requisitos de Moscú, todos completamente lógicos, en muchas ocasiones: aceptación de la nueva realidad territorial y la neutralidad de Ucrania, para evitar tener un estado subordinado de Washington en su frontera", dijo.

https://noticiaslatam.lat/20260509/putin-pronuncia-un-discurso-al-termino-de-las-celebraciones-del-dia-de-la-victoria-en-moscu-1173398077.html

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