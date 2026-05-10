Condiciones de Putin para reunirse con Zelenski muestran que "ya no tiene paciencia para cumbres vacías", dice experta

La experta señala que la disposición de Putin a negociar en un país neutral no es casual, sino un reconocimiento al rol de potencias emergentes como los BRICS o los estados del Golfo. Además, añade que este giro hacia nuevas sedes diplomáticas, en detrimento de las capitales europeas tradicionales, refuerza la política multipolar del Kremlin y refleja el desplazamiento del centro de gravedad diplomático mundial fuera de la esfera de influencia de Washington."Putin además ya ha mencionado los requisitos de Moscú, todos completamente lógicos, en muchas ocasiones: aceptación de la nueva realidad territorial y la neutralidad de Ucrania, para evitar tener un estado subordinado de Washington en su frontera", dijo.
Vladímir Putin, presidente de Rusia, dijo a periodistas que podría reunirse con Volodímir Zelenski, pero "solo en el caso de que se alcancen acuerdos definitivos sobre un tratado de paz", esto tras la conmemoración del Día de la Victoria. Dicha postura evidencia la posición dominante del país euroasiático, según dijo una especialista a Sputnik.
"La negativa de Putin a reunirse con Zelenski sin un acuerdo previo evidencia que Moscú ya no tiene paciencia para cumbres vacías que solo sirven para que Kiev gane tiempo", dijo la internacionalista Claudia Veiroj, egresada de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR).
La experta señala que la disposición de Putin a negociar en un país neutral no es casual, sino un reconocimiento al rol de potencias emergentes como los BRICS o los estados del Golfo.
Además, añade que este giro hacia nuevas sedes diplomáticas, en detrimento de las capitales europeas tradicionales, refuerza la política multipolar del Kremlin y refleja el desplazamiento del centro de gravedad diplomático mundial fuera de la esfera de influencia de Washington.
"Putin además ya ha mencionado los requisitos de Moscú, todos completamente lógicos, en muchas ocasiones: aceptación de la nueva realidad territorial y la neutralidad de Ucrania, para evitar tener un estado subordinado de Washington en su frontera", dijo.
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