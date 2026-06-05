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"No es temporal": ya está en marcha un nuevo orden financiero global, afirma el viceministro de Finanzas de Rusia

"No es temporal": ya está en marcha un nuevo orden financiero global, afirma el viceministro de Finanzas de Rusia

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El sistema financiero mundial está experimentando una transformación. Rusia y los países del sur global son protagonistas de este cambio, afirmó el... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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"Estamos asistiendo a una transición masiva de los países del sur global hacia el uso de las monedas nacionales. Este fenómeno se ha multiplicado considerablemente", afirmó.Además, continuó, han crecido las iniciativas con herramientas digitales y están surgiendo centros financieros alternativos fuera de la infraestructura occidental.Asimismo, Rusia está construyendo su soberanía financiera interna y, desde el punto de vista de la política nacional, ya ha alcanzado este objetivo en la mayoría de los parámetros, añadió el viceministro de Finanzas de Rusia.El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo se desarrolla del 3 al 6 de junio. Con más de 25 años de historia, el foro es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.

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