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"Están creando consecuencias para sí mismos": Zajárova comenta las decisiones de los europeos respecto a Ucrania

"Están creando consecuencias para sí mismos": Zajárova comenta las decisiones de los europeos respecto a Ucrania

Sputnik Mundo

Europa tendrá que afrontar durante mucho tiempo las consecuencias de sus propias decisiones fallidas en apoyo a Kiev, declaró la portavoz del Ministerio de... 04.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-04T18:37+0000

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"A las empresas italianas, los países de la OTAN les arrebataron literalmente enormes oportunidades de crecimiento y desarrollo que tenían junto a Rusia. Las compañías italianas se sentían magníficamente en nuestro país —y quienes no se marcharon siguen sintiéndose así—, obteniendo beneficios y disfrutando de excelentes condiciones para hacer negocios", destacó.De acuerdo con la vocera, en lugar de centrarse en el desarrollo económico, la energía, la educación, la ciencia y la cultura, los países europeos están embarcados en una carrera de rearme y contribuyen a alimentar la escalada del conflicto en el continente.Zajárova sostuvo que lo mismo ocurre con la crisis financiera y económica que atraviesa Europa, así como con diversos problemas sociales.La portavoz destacó que el respaldo europeo a Ucrania está generando efectos negativos para los propios países del bloque en el contexto actual.Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso, y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos que a Rusia.

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