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"Están creando consecuencias para sí mismos": Zajárova comenta las decisiones de los europeos respecto a Ucrania
"Están creando consecuencias para sí mismos": Zajárova comenta las decisiones de los europeos respecto a Ucrania
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Europa tendrá que afrontar durante mucho tiempo las consecuencias de sus propias decisiones fallidas en apoyo a Kiev, declaró la portavoz del Ministerio de... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T18:37+0000
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"A las empresas italianas, los países de la OTAN les arrebataron literalmente enormes oportunidades de crecimiento y desarrollo que tenían junto a Rusia. Las compañías italianas se sentían magníficamente en nuestro país —y quienes no se marcharon siguen sintiéndose así—, obteniendo beneficios y disfrutando de excelentes condiciones para hacer negocios", destacó.De acuerdo con la vocera, en lugar de centrarse en el desarrollo económico, la energía, la educación, la ciencia y la cultura, los países europeos están embarcados en una carrera de rearme y contribuyen a alimentar la escalada del conflicto en el continente.Zajárova sostuvo que lo mismo ocurre con la crisis financiera y económica que atraviesa Europa, así como con diversos problemas sociales.La portavoz destacó que el respaldo europeo a Ucrania está generando efectos negativos para los propios países del bloque en el contexto actual.Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso, y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos que a Rusia.
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"Están creando consecuencias para sí mismos": Zajárova comenta las decisiones de los europeos respecto a Ucrania
Europa tendrá que afrontar durante mucho tiempo las consecuencias de sus propias decisiones fallidas en apoyo a Kiev, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, durante una rueda de prensa celebrada al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).
"A las empresas italianas, los países de la OTAN les arrebataron literalmente enormes oportunidades de crecimiento y desarrollo que tenían junto a Rusia. Las compañías italianas se sentían magníficamente en nuestro país —y quienes no se marcharon siguen sintiéndose así—, obteniendo beneficios y disfrutando de excelentes condiciones para hacer negocios", destacó.
De acuerdo con la vocera, en lugar de centrarse en el desarrollo económico, la energía, la educación, la ciencia y la cultura, los países europeos están embarcados en una carrera de rearme y contribuyen a alimentar la escalada del conflicto en el continente.
"Estas consecuencias se las están creando ellos mismos, en este mismo momento. Y lo hacen con el dinero de los ciudadanos de la Unión Europea", indicó.
Zajárova sostuvo que lo mismo ocurre con la crisis financiera y económica que atraviesa Europa, así como con diversos problemas sociales.
"¿Qué han obtenido en términos de desarrollo o de seguridad energética? Lo que han recibido es un golpe a su propia seguridad energética. Los precios de los recursos energéticos se dispararon y eso terminó reflejándose en el costo final de los productos", expresó.
La portavoz destacó que el respaldo europeo a Ucrania está generando efectos negativos para los propios países del bloque en el contexto actual.
"Y sería deseable que no fuera yo quien hablara de estas consecuencias, sino que los propios ciudadanos de los países de la Unión Europea despertaran y plantearan estas preguntas a sus gobiernos", concluyó la representante de la diplomacia rusa.
Europa se encuentra sumida en una crisis económica causada, entre otras cosas, por la reducción o el abandono del gas y el petróleo ruso, y la reorientación hacia suministros más caros, en particular los procedentes de Estados Unidos.
Esta decisión —tomada con el objetivo de presionar a Moscú
tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania
— afectó en primer lugar a los países industriales de Europa, como Alemania. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a las economías de los países europeos
que a Rusia.
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