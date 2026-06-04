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"Deberían avergonzarse": Trump explota contra el Congreso por limitar su guerra contra Irán
"Deberían avergonzarse": Trump explota contra el Congreso por limitar su guerra contra Irán
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El presidente de EEUU, Donald Trump, criticó duramente la decisión de la Cámara de Representantes, que con el apoyo de todos los demócratas y cuatro... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T13:16+0000
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A su juicio, sus opositores políticos están dispuestos a poner en riesgo los intereses del país con tal de impedir su próximo éxito. Además, condenó específicamente a los cuatro republicanos que votaron a favor, afirmando que solo pretenden llamar la atención."Deberían avergonzarse de sí mismos", sentenció Trump.Anteriormente, la Cámara Baja estadounidense aprobó, con 215 votos a favor y 208 en contra, una resolución con la que el jefe de la Casa Blanca requeriría el aval legislativo para continuar con los ataques contra la República Islámica, o bien, retirar a las fuerzas del país norteamericano de la región.
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"Deberían avergonzarse": Trump explota contra el Congreso por limitar su guerra contra Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, criticó duramente la decisión de la Cámara de Representantes, que con el apoyo de todos los demócratas y cuatro republicanos aprobó una resolución que limita sus poderes militares frente al país persa.
"¿Quién podría cometer un acto tan antipatriótico? Ellos saben cómo están las negociaciones. Los demócratas se alimentan del síndrome de trastorno de Trump", declaró el mandatario en su red social Truth Social.
A su juicio, sus opositores políticos están dispuestos a poner en riesgo los intereses del país con tal de impedir su próximo éxito. Además, condenó específicamente a los cuatro republicanos que votaron a favor, afirmando que solo pretenden llamar la atención.
"Deberían avergonzarse de sí mismos", sentenció Trump.
Anteriormente, la Cámara Baja estadounidense aprobó
, con 215 votos
a favor y 208 en contra
, una resolución con la que el jefe de la Casa Blanca requeriría el aval legislativo
para continuar con los ataques contra la República Islámica, o bien, retirar a las fuerzas del país norteamericano de la región.