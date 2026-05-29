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Las sedes mexicanas de la Copa del Mundo podrían tener ganancias millonarias, dice estudio
Las sedes mexicanas de la Copa del Mundo podrían tener ganancias millonarias, dice estudio
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Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), realizado con apoyo de Uber, proyecta que el Mundial 2026 dejará una derrama multimillonaria en las... 29.05.2026, Sputnik Mundo
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La Copa del Mundo podría generar ingresos por 2.570 millones de dólares en las tres ciudades involucradas, además de crear alrededor de 105.000 empleos temporales, según el análisis.El documento advierte que uno de los principales desafíos para Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (occidente) será la movilidad urbana durante el torneo, debido al aumento previsto en la llegada de turistas nacionales e internacionales.Durante la presentación del estudio, el director de Análisis de The CIU, Gonzalo Rojon, explicó que el texto se basó en una encuesta telefónica realizada el mes pasado a 1.560 personas para conocer hábitos de traslado y preferencias de movilidad de los usuarios.Entre los resultados del estudio destaca que 47,9% de los viajeros que llegan a los aeropuertos prefieren utilizar plataformas digitales de movilidad para transportarse, mientras que 75% rechazó limitar la operación de estas aplicaciones en terminales aéreas.El análisis también revela que 51% de las personas tendría dudas sobre asistir a partidos o eventos públicos relacionados con el Mundial, como los Fan Fest, si no pudiera utilizar servicios de movilidad por aplicación.
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Las sedes mexicanas de la Copa del Mundo podrían tener ganancias millonarias, dice estudio

07:35 GMT 29.05.2026
© AP Photo / Fernando LlanoVista aérea del Estadio Azteca en la Ciudad de México, en donde se jugarán diversos partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026
Vista aérea del Estadio Azteca en la Ciudad de México, en donde se jugarán diversos partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), realizado con apoyo de Uber, proyecta que el Mundial 2026 dejará una derrama multimillonaria en las tres sedes mexicanas y pondrá presión sobre la movilidad urbana y el transporte en las ciudades anfitrionas.
La Copa del Mundo podría generar ingresos por 2.570 millones de dólares en las tres ciudades involucradas, además de crear alrededor de 105.000 empleos temporales, según el análisis.
El documento advierte que uno de los principales desafíos para Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (occidente) será la movilidad urbana durante el torneo, debido al aumento previsto en la llegada de turistas nacionales e internacionales.
Durante la presentación del estudio, el director de Análisis de The CIU, Gonzalo Rojon, explicó que el texto se basó en una encuesta telefónica realizada el mes pasado a 1.560 personas para conocer hábitos de traslado y preferencias de movilidad de los usuarios.
La afición mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 11.04.2026
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La Ciudad de México se prepara para el Mundial entre obras apresuradas y no tan populares
11 de abril, 20:00 GMT
Entre los resultados del estudio destaca que 47,9% de los viajeros que llegan a los aeropuertos prefieren utilizar plataformas digitales de movilidad para transportarse, mientras que 75% rechazó limitar la operación de estas aplicaciones en terminales aéreas.
El análisis también revela que 51% de las personas tendría dudas sobre asistir a partidos o eventos públicos relacionados con el Mundial, como los Fan Fest, si no pudiera utilizar servicios de movilidad por aplicación.
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