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Las sedes mexicanas de la Copa del Mundo podrían tener ganancias millonarias, dice estudio

Las sedes mexicanas de la Copa del Mundo podrían tener ganancias millonarias, dice estudio

Sputnik Mundo

Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), realizado con apoyo de Uber, proyecta que el Mundial 2026 dejará una derrama multimillonaria en las... 29.05.2026, Sputnik Mundo

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La Copa del Mundo podría generar ingresos por 2.570 millones de dólares en las tres ciudades involucradas, además de crear alrededor de 105.000 empleos temporales, según el análisis.El documento advierte que uno de los principales desafíos para Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (occidente) será la movilidad urbana durante el torneo, debido al aumento previsto en la llegada de turistas nacionales e internacionales.Durante la presentación del estudio, el director de Análisis de The CIU, Gonzalo Rojon, explicó que el texto se basó en una encuesta telefónica realizada el mes pasado a 1.560 personas para conocer hábitos de traslado y preferencias de movilidad de los usuarios.Entre los resultados del estudio destaca que 47,9% de los viajeros que llegan a los aeropuertos prefieren utilizar plataformas digitales de movilidad para transportarse, mientras que 75% rechazó limitar la operación de estas aplicaciones en terminales aéreas.El análisis también revela que 51% de las personas tendría dudas sobre asistir a partidos o eventos públicos relacionados con el Mundial, como los Fan Fest, si no pudiera utilizar servicios de movilidad por aplicación.

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