"No tiene que ver con la historia": expertos denuncian intento de modificar monumento dedicado a soldados soviéticos
© AP Photo / Markus SchreiberUn hombre sostiene una bandera soviética frente a una fila de personas durante una ceremonia de ofrenda floral para celebrar el Día de la Victoria en el Monumento Conmemorativo a los Soldados Soviéticos y el cementerio militar del Treptower Park, en Berlín, Alemania
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La propuesta de algunos políticos alemanes de complementar las citas de Iósif Stalin presentes en el Memorial a los Soldados Soviéticos con información sobre los crímenes atribuidos al líder soviético constituye una manifestación abierta de rusofobia, apuntan expertos a Sputnik.
"Esta iniciativa no responde a una revisión histórica de Iósif Stalin, por así decirlo. No tiene ninguna relación con el análisis histórico. Está vinculada únicamente a la rusofobia contemporánea que existe actualmente en Alemania", declara a Sputnik el politólogo Alexandr Karguin.
El experto calificó además de "comprensible" la reacción de los políticos alemanes que se opusieron a la propuesta, al considerar que constituye "un ataque dirigido contra Rusia".
"Insisto: no tiene que ver con la historia. Se trata de nuestro tiempo y de la rusofobia que, lamentablemente, existe en la sociedad alemana", enfatizó.
Por su parte, el político y diplomático israelí Yakov Kedmi sostuvo a Sputnik que la propuesta supone cruzar "el límite más bajo de la conducta inmoral".
"[El objetivo es] continuar con la propaganda antirrusa e intentar distorsionar por completo el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial", explicó.
Kedmi añadió que será importante observar cómo reacciona en adelante el establishment político alemán ante esta cuestión.
Anteriormente, el diario alemán Die Welt informó que el grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD) propuso incorporar información adicional en el Monumento Conmemorativo a los Soldados Soviéticos en Treptower Park, lo que inició un debate en los círculos políticos del país.
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