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"No tiene que ver con la historia": expertos denuncian intento de modificar monumento dedicado a soldados soviéticos

"No tiene que ver con la historia": expertos denuncian intento de modificar monumento dedicado a soldados soviéticos

Sputnik Mundo

La propuesta de algunos políticos alemanes de complementar las citas de Iósif Stalin presentes en el Memorial a los Soldados Soviéticos con información sobre... 04.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-04T17:31+0000

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"Esta iniciativa no responde a una revisión histórica de Iósif Stalin, por así decirlo. No tiene ninguna relación con el análisis histórico. Está vinculada únicamente a la rusofobia contemporánea que existe actualmente en Alemania", declara a Sputnik el politólogo Alexandr Karguin.El experto calificó además de "comprensible" la reacción de los políticos alemanes que se opusieron a la propuesta, al considerar que constituye "un ataque dirigido contra Rusia".Por su parte, el político y diplomático israelí Yakov Kedmi sostuvo a Sputnik que la propuesta supone cruzar "el límite más bajo de la conducta inmoral".Kedmi añadió que será importante observar cómo reacciona en adelante el establishment político alemán ante esta cuestión.Anteriormente, el diario alemán Die Welt informó que el grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD) propuso incorporar información adicional en el Monumento Conmemorativo a los Soldados Soviéticos en Treptower Park, lo que inició un debate en los círculos políticos del país.

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