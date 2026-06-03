Alemania queda excluida del Consejo de Seguridad de la ONU por falta de votos
© Foto : Twitter / @antonioguterresConsejo de Seguridad de la ONU
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Berlín aspiraba a uno de los dos cupos no permanentes que corresponden a Europa occidental en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). Sin embargo, únicamente consiguió el visto bueno de 104 Estados de la Asamblea General, insuficientes para alcanzar los dos tercios necesarios.
De acuerdo con el reporte oficial, Portugal y Austria fueron las naciones europeas que sí consiguieron el respaldo para ocupar los sitios rotativos, con 134 y 131 votos, respectivamente.
Así, su trabajo comenzará el 1 de enero de 2027 y terminará el 31 de diciembre de 2028.
En representación de África fue elegido Zimbabue, con 182 votos a favor. Mientras que, con 181 votos, Trinidad y Tobago consiguió un puesto para representar a América Latina. Con base en la rotación regional, estos países ocuparán los asientos de Panamá y Somalia en el CSNU.
En representación de África fue elegido Zimbabue, con 182 votos a favor. Mientras que, con 181 votos, Trinidad y Tobago consiguió un puesto para representar a América Latina. Con base en la rotación regional, estos países ocuparán los asientos de Panamá y Somalia en el CSNU.
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