Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260603/alemania-queda-excluida-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-por-falta-de-votos-1173728982.html
Alemania queda excluida del Consejo de Seguridad de la ONU por falta de votos
Alemania queda excluida del Consejo de Seguridad de la ONU por falta de votos
Sputnik Mundo
Berlín aspiraba a uno de los dos cupos no permanentes que corresponden a Europa occidental en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). Sin embargo, únicamente... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T22:45+0000
2026-06-03T22:45+0000
internacional
alemania
berlín
consejo de seguridad de la onu
onu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/1a/1157786339_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4b28adec89497ab456b7b6755cc720d.jpg
De acuerdo con el reporte oficial, Portugal y Austria fueron las naciones europeas que sí consiguieron el respaldo para ocupar los sitios rotativos, con 134 y 131 votos, respectivamente. Así, su trabajo comenzará el 1 de enero de 2027 y terminará el 31 de diciembre de 2028. En representación de África fue elegido Zimbabue, con 182 votos a favor. Mientras que, con 181 votos, Trinidad y Tobago consiguió un puesto para representar a América Latina. Con base en la rotación regional, estos países ocuparán los asientos de Panamá y Somalia en el CSNU.
https://noticiaslatam.lat/20260603/la-onu-elige-a-los-nuevos-miembros-no-permanentes-del-consejo-de-seguridad-1173722467.html
alemania
berlín
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/1a/1157786339_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4bcdc8abba41bd78d0fb9992da6f455c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alemania, berlín, consejo de seguridad de la onu, onu
alemania, berlín, consejo de seguridad de la onu, onu

Alemania queda excluida del Consejo de Seguridad de la ONU por falta de votos

22:45 GMT 03.06.2026
© Foto : Twitter / @antonioguterresConsejo de Seguridad de la ONU
Consejo de Seguridad de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
© Foto : Twitter / @antonioguterres
Síguenos en
Berlín aspiraba a uno de los dos cupos no permanentes que corresponden a Europa occidental en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). Sin embargo, únicamente consiguió el visto bueno de 104 Estados de la Asamblea General, insuficientes para alcanzar los dos tercios necesarios.
De acuerdo con el reporte oficial, Portugal y Austria fueron las naciones europeas que sí consiguieron el respaldo para ocupar los sitios rotativos, con 134 y 131 votos, respectivamente.
Consejo de Seguridad de la ONU. - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
Internacional
La ONU elige a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad
16:46 GMT
Así, su trabajo comenzará el 1 de enero de 2027 y terminará el 31 de diciembre de 2028.

En representación de África fue elegido Zimbabue, con 182 votos a favor. Mientras que, con 181 votos, Trinidad y Tobago consiguió un puesto para representar a América Latina. Con base en la rotación regional, estos países ocuparán los asientos de Panamá y Somalia en el CSNU.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала