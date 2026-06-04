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Alemania enfrenta una nueva batalla histórica por los monumentos soviéticos de Berlín, informan medios

Alemania enfrenta una nueva batalla histórica por los monumentos soviéticos de Berlín, informan medios

Sputnik Mundo

Un nuevo debate sobre la memoria histórica ha surgido en Berlín tras una propuesta del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD) para incorporar... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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La iniciativa plantea complementar las citas de Iósif Stalin, grabadas en letras doradas dentro del complejo, con con paneles informativos o códigos QR que expliquen los crímenes cometidos durante su época y, en particular, integrar el Pacto Mólotov-Ribbentrop en el monumento. La propuesta ha recibido respaldo desde algunos sectores de la izquierda alemana, como Los Verdes, aunque también ha generado fuertes críticas, afirma el diario. La fundadora del partido Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia, Sahra Wagenknecht, consideró que eso es "una completa locura" y destacó que Los Verdes están "obsesionados por el odio hacia Rusia". Los Verdes "querrían reescribir la historia de la liberación del fascismo hitleriano", afirmó.En la misma línea se expresó Alexander King, exdiputado de La Izquierda en el parlamento regional berlinés. El partido opositor Alternativa para Alemania (AfD) también se opone a la idea, aunque por motivos distintos. Su portavoz en asuntos de memoria histórica, Martin Trefzer, considera que imponer una interpretación oficial alternativa podría generar nuevas controversias.Sin embargo, según Die Welt, ningún partido habla de la eliminación de los monumentos soviéticos, ya que "todos son conscientes de la protección especial de la que gozan estos cementerios", derivada de los acuerdos internacionales que acompañaron la reunificación alemana.

https://noticiaslatam.lat/20260517/el-partido-opositor-afd-logra-un-nuevo-record-de-popularidad-entre-los-votantes-alemanes-1173487451.html

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