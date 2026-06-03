https://noticiaslatam.lat/20260603/rusia-derriba-754-drones-y-destruye-un-tanque-leopard-en-una-jornada-de-combates-1173719521.html
Rusia derriba 754 drones y destruye un tanque Leopard en una jornada de combates
Rusia derriba 754 drones y destruye un tanque Leopard en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia derribaron 754 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T16:01+0000
2026-06-03T16:01+0000
2026-06-03T16:01+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173719359_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d3b9d90fb84f50c81efbaaa8dc903b71.jpg
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 315 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 435 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.El Ejército ruso alcanzó 3 vehículos blindados HMMWV, un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un tanque Leopard alemán y un obús Braveheart británico.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 754 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173719359_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_5b545446b4c7767859a9485306c7ec74.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia derriba 754 drones y destruye un tanque Leopard en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia derribaron 754 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas alcanzaron equipos militares occidentales, incluido un tanque Leopard alemán. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.300 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 315 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 435 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, infraestructuras energéticas y de transporte de Ucrania utilizadas en interés de las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas", informan desde el ente castrense.
El Ejército ruso alcanzó 3 vehículos blindados HMMWV, un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un tanque Leopard alemán y un obús Braveheart británico.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 754 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 155.457 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.593 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.729 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.200 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.249 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.