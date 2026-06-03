Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260603/el-spief-acoge-una-exposicion-fotografica-por-el-85-aniversario-de-sovinformburo--1173720075.html
El SPIEF acoge una exposición fotográfica por el 85.º aniversario de Sovinformburó
El SPIEF acoge una exposición fotográfica por el 85.º aniversario de Sovinformburó
Sputnik Mundo
Una exposición fotográfica, desarrollada en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), homenajea a los corresponsales de guerra de... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T18:01+0000
2026-06-03T18:01+0000
internacional
rossiya segodnya
foro económico internacional de san petersburgo (spief)
san petersburgo
rusia
segunda guerra mundial
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173720152_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_97ac35070706941f574b3417da26dec0.jpg
La exhibición, en homenaje a los corresponsales de guerra de la Gran Guerra Patria (1941-1945), presenta 20 fotografías que inmortalizan a estos legendarios profesionales. Entre los autores de estas crónicas visuales destacan nombres como Anatoli Garanin, Gueorgui Zelma, Román Karmén, Oleg Knórring, Olga Lánder, Mark Redkin, Konstantín Símonov, Arkadi Sháyjet, Iliá Erenburg y muchos otros.El evento está organizado por la agencia RIA Novosti a base de materiales de su archivo Medibank.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".
https://noticiaslatam.lat/20260603/el-discurso-de-putin-en-el-spief-se-centrara-en-la-economia-sin-dejar-de-lado-asuntos-politicos-1173717857.html
san petersburgo
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173720152_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_07c91b67741df2f59488d14ad9eb1057.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rossiya segodnya, foro económico internacional de san petersburgo (spief), san petersburgo, rusia, segunda guerra mundial
rossiya segodnya, foro económico internacional de san petersburgo (spief), san petersburgo, rusia, segunda guerra mundial

El SPIEF acoge una exposición fotográfica por el 85.º aniversario de Sovinformburó

18:01 GMT 03.06.2026
© SputnikLa exposición fotográfica dedicada al 85.º aniversario de Sovinformburó (el Gabinete de Información Soviético), en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) de 2026
La exposición fotográfica dedicada al 85.º aniversario de Sovinformburó (el Gabinete de Información Soviético), en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
© Sputnik
Síguenos en
Una exposición fotográfica, desarrollada en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), homenajea a los corresponsales de guerra de la Gran Guerra Patria. La muestra está dedicada al 85.º aniversario de Sovinformburó —predecesor del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik— que se celebrará el 24 de junio.
La exhibición, en homenaje a los corresponsales de guerra de la Gran Guerra Patria (1941-1945), presenta 20 fotografías que inmortalizan a estos legendarios profesionales. Entre los autores de estas crónicas visuales destacan nombres como Anatoli Garanin, Gueorgui Zelma, Román Karmén, Oleg Knórring, Olga Lánder, Mark Redkin, Konstantín Símonov, Arkadi Sháyjet, Iliá Erenburg y muchos otros.
El evento está organizado por la agencia RIA Novosti a base de materiales de su archivo Medibank.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".
Vladímir Putin, presidente ruso, se reúne con miembros del Consejo de Legisladores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
Internacional
El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin
11:17 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала