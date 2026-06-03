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El SPIEF acoge una exposición fotográfica por el 85.º aniversario de Sovinformburó
El SPIEF acoge una exposición fotográfica por el 85.º aniversario de Sovinformburó
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Una exposición fotográfica, desarrollada en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), homenajea a los corresponsales de guerra de... 03.06.2026, Sputnik Mundo
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La exhibición, en homenaje a los corresponsales de guerra de la Gran Guerra Patria (1941-1945), presenta 20 fotografías que inmortalizan a estos legendarios profesionales. Entre los autores de estas crónicas visuales destacan nombres como Anatoli Garanin, Gueorgui Zelma, Román Karmén, Oleg Knórring, Olga Lánder, Mark Redkin, Konstantín Símonov, Arkadi Sháyjet, Iliá Erenburg y muchos otros.El evento está organizado por la agencia RIA Novosti a base de materiales de su archivo Medibank.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".
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El SPIEF acoge una exposición fotográfica por el 85.º aniversario de Sovinformburó
Una exposición fotográfica, desarrollada en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), homenajea a los corresponsales de guerra de la Gran Guerra Patria. La muestra está dedicada al 85.º aniversario de Sovinformburó —predecesor del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik— que se celebrará el 24 de junio.
La exhibición, en homenaje a los corresponsales de guerra de la Gran Guerra Patria (1941-1945), presenta 20 fotografías que inmortalizan a estos legendarios profesionales. Entre los autores de estas crónicas visuales destacan nombres como Anatoli Garanin, Gueorgui Zelma, Román Karmén, Oleg Knórring, Olga Lánder, Mark Redkin, Konstantín Símonov, Arkadi Sháyjet, Iliá Erenburg y muchos otros.
El evento está organizado por la agencia RIA Novosti a base de materiales de su archivo Medibank.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".