Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260603/el-discurso-de-putin-en-el-spief-se-centrara-en-la-economia-sin-dejar-de-lado-asuntos-politicos-1173717857.html
El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin
El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin
Sputnik Mundo
Las cuestiones económicas dominarán el discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T11:17+0000
2026-06-03T11:17+0000
internacional
🌍 europa
dmitri peskov
política
foro económico internacional de san petersburgo (spief)
vladímir putin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/1b/1173242983_0:0:3237:1822_1920x0_80_0_0_1e86e7a565c8872e456f06d2234c021f.jpg
Además, señaló que, las cuestiones económicas mantienen una importante relación con los desafíos políticos, razón por la cual este aspecto también será abordado.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".
https://noticiaslatam.lat/20260603/arranca-el-foro-economico-internacional-de-san-petersburgo-con-fuerte-presencia-de-america-latina-1173716214.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/1b/1173242983_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_da4df0720b3dbadeffd50f1ff6cd2aae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🌍 europa, dmitri peskov, política, foro económico internacional de san petersburgo (spief), vladímir putin
🌍 europa, dmitri peskov, política, foro económico internacional de san petersburgo (spief), vladímir putin

El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin

11:17 GMT 03.06.2026
© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso, se reúne con miembros del Consejo de Legisladores de Rusia
Vladímir Putin, presidente ruso, se reúne con miembros del Consejo de Legisladores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las cuestiones económicas dominarán el discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, a la prensa. Al mismo tiempo, el mandatario ruso también abordará temas políticos, agregó.
"El presidente [de Rusia, Vladímir Putin] intervendrá en el Foro Económico [Internacional] de San Petersburgo (...) la parte principal de su intervención estará dedicada a la economía, a las cuestiones y problemas económicos, tanto de nuestro país como a nivel internacional", sostuvo.
Además, señaló que, las cuestiones económicas mantienen una importante relación con los desafíos políticos, razón por la cual este aspecto también será abordado.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".
SPIEF-2026 - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
Internacional
Arranca el Foro Económico Internacional de San Petersburgo con fuerte presencia de América Latina
07:17 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала