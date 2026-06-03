https://noticiaslatam.lat/20260603/el-discurso-de-putin-en-el-spief-se-centrara-en-la-economia-sin-dejar-de-lado-asuntos-politicos-1173717857.html

El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin

El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin

Sputnik Mundo

Las cuestiones económicas dominarán el discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus... 03.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-03T11:17+0000

2026-06-03T11:17+0000

2026-06-03T11:17+0000

internacional

🌍 europa

dmitri peskov

política

foro económico internacional de san petersburgo (spief)

vladímir putin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/1b/1173242983_0:0:3237:1822_1920x0_80_0_0_1e86e7a565c8872e456f06d2234c021f.jpg

Además, señaló que, las cuestiones económicas mantienen una importante relación con los desafíos políticos, razón por la cual este aspecto también será abordado.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".

https://noticiaslatam.lat/20260603/arranca-el-foro-economico-internacional-de-san-petersburgo-con-fuerte-presencia-de-america-latina-1173716214.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, dmitri peskov, política, foro económico internacional de san petersburgo (spief), vladímir putin