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El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin
El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin
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Las cuestiones económicas dominarán el discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T11:17+0000
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Además, señaló que, las cuestiones económicas mantienen una importante relación con los desafíos políticos, razón por la cual este aspecto también será abordado.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".
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El discurso de Putin en el SPIEF se centrará en la economía, sin dejar de lado asuntos políticos, declara el Kremlin
Las cuestiones económicas dominarán el discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, a la prensa. Al mismo tiempo, el mandatario ruso también abordará temas políticos, agregó.
"El presidente [de Rusia, Vladímir Putin] intervendrá en el Foro Económico [Internacional] de San Petersburgo (...) la parte principal de su intervención estará dedicada a la economía, a las cuestiones y problemas económicos, tanto de nuestro país como a nivel internacional", sostuvo.
Además, señaló que, las cuestiones económicas mantienen una importante relación con los desafíos políticos, razón por la cual este aspecto también será abordado.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable".