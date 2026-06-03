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Diálogo entre Rusia y Brasil es "más estratégico que nunca", considera la Agencia de Exportaciones brasileña

Diálogo entre Rusia y Brasil es "más estratégico que nunca", considera la Agencia de Exportaciones brasileña

Sputnik Mundo

El diálogo entre Brasil y Rusia es más necesario que nunca, comentó el director de la gestión corporativa de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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Además, destacó que a lo largo de los años los dos países construyeron una relación "sólida, estratégica y también de confianza" y más allá del comercio, abarcando también la generación de energía, la logística y la educación, entre otros ámbitos.En este sentido, aseveró estar "muy impresionado" con Rusia, especialmente con la cultura, y destacó que la economía creativa es una de las fuentes de intercambio entre ambos Estados que debe crecer aún más en los próximos años.Con ello, recordó que, a día de hoy, el país sudamericano exporta a Rusia, sobre todo, proteína animal y soja, mientras que importa diésel y fertilizantes, que son clave para el sector agrícola ganadero."Los fertilizantes rusos son esenciales para garantizar nuestra productividad y la sostenibilidad del agronegocio brasileño", explicó, aunque subrayó que la relación comercial entre los dos países puede ampliarse notablemente. En concreto, recalcó que Brasil identificó hasta 217 oportunidades comerciales y añadió que el país está construyendo un gran parque de industria farmacéutica.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable". De acuerdo con las autoridades rusas, representantes de más de 130 países y territorios participan en el evento.

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