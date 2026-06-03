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Diálogo entre Rusia y Brasil es "más estratégico que nunca", considera la Agencia de Exportaciones brasileña
Diálogo entre Rusia y Brasil es "más estratégico que nunca", considera la Agencia de Exportaciones brasileña
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El diálogo entre Brasil y Rusia es más necesario que nunca, comentó el director de la gestión corporativa de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones... 03.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, destacó que a lo largo de los años los dos países construyeron una relación "sólida, estratégica y también de confianza" y más allá del comercio, abarcando también la generación de energía, la logística y la educación, entre otros ámbitos.En este sentido, aseveró estar "muy impresionado" con Rusia, especialmente con la cultura, y destacó que la economía creativa es una de las fuentes de intercambio entre ambos Estados que debe crecer aún más en los próximos años.Con ello, recordó que, a día de hoy, el país sudamericano exporta a Rusia, sobre todo, proteína animal y soja, mientras que importa diésel y fertilizantes, que son clave para el sector agrícola ganadero."Los fertilizantes rusos son esenciales para garantizar nuestra productividad y la sostenibilidad del agronegocio brasileño", explicó, aunque subrayó que la relación comercial entre los dos países puede ampliarse notablemente. En concreto, recalcó que Brasil identificó hasta 217 oportunidades comerciales y añadió que el país está construyendo un gran parque de industria farmacéutica.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable". De acuerdo con las autoridades rusas, representantes de más de 130 países y territorios participan en el evento.
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Diálogo entre Rusia y Brasil es "más estratégico que nunca", considera la Agencia de Exportaciones brasileña
El diálogo entre Brasil y Rusia es más necesario que nunca, comentó el director de la gestión corporativa de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Antonio Floriano Pereira Pesaro, quien participó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).
"El diálogo entre Brasil y Rusia actualmente se muestra más estratégico que nunca en un mundo que busca un equilibrio multipolar, seguridad alimentaria, seguridad energética, tecnológica (...) nuestros dos países tienen mucho que construir juntos", aseguró durante su presentación.
Además, destacó que a lo largo de los años los dos países construyeron una relación "sólida, estratégica y también de confianza" y más allá del comercio, abarcando también la generación de energía, la logística y la educación, entre otros ámbitos.
En este sentido, aseveró estar "muy impresionado" con Rusia, especialmente con la cultura, y destacó que la economía creativa es una de las fuentes de intercambio entre ambos Estados que debe crecer aún más en los próximos años.
Con ello, recordó que, a día de hoy, el país sudamericano exporta a Rusia, sobre todo, proteína animal y soja, mientras que importa diésel y fertilizantes, que son clave para el sector agrícola ganadero.
"Los fertilizantes rusos son esenciales para garantizar nuestra productividad y la sostenibilidad del agronegocio brasileño", explicó, aunque subrayó que la relación comercial entre los dos países puede ampliarse notablemente. En concreto, recalcó que Brasil identificó hasta 217 oportunidades comerciales y añadió que el país está construyendo un gran parque de industria farmacéutica.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio
, bajo el lema "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable"
. De acuerdo con las autoridades rusas, representantes de más de 130 países y territorios participan en el evento.
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