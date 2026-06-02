Rusia lleva a cabo un ataque de represalia contra Ucrania y derriba 381 drones en una jornada de combates
13:21 GMT 02.06.2026 (actualizado: 13:32 GMT 02.06.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las tropas de Rusia alcanzaron 10 instalaciones industriales ucranianas en Kiev dedicadas a la producción de material militar en respuesta al atentado terrorista en Starobelsk en una jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.240 soldados en todos los frentes.
"Las FFAA rusas lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance de emplazamiento aéreo, terrestre y marítimo, incluidos misiles aerobalísticos hipersónicos y drones de ataque, contra empresas del complejo militar-industrial, infraestructuras de combustible y transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, así como aeródromos militares", destacan desde el ministerio.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 325 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 185 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra lugares de lanzamiento de drones, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias utilizadas por las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 133 zonas", señalan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 381 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 154.703 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.581 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.729 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.183 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.177 vehículos militares especiales.
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