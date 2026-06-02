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Rusia lleva a cabo un ataque de represalia contra Ucrania y derriba 381 drones en una jornada de combates

Rusia lleva a cabo un ataque de represalia contra Ucrania y derriba 381 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las tropas de Rusia alcanzaron 10 instalaciones industriales ucranianas en Kiev dedicadas a la producción de material militar en respuesta al atentado... 02.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-02T13:21+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 325 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 185 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 381 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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