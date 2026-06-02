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Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en Kiev en represalia por el atentado de Starobelsk

Rusia lanza un ataque masivo contra objetivos militares en Kiev en represalia por el atentado de Starobelsk

Sputnik Mundo

Las tropas rusas llevaron a cabo un ataque masivo de represalia por el atentado ucraniano contra civiles en Starobelsk. Como resultado, diez instalaciones... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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Entre los objetivos alcanzados se encuentran empresas en Kiev dedicadas a la producción de material militar, incluidos drones de ataque.Asimismo, en Kiev fueron impactados tres centros territoriales de reclutamiento de las tropas ucranianas.Al mismo tiempo, en Zaporozhie, los ataques alcanzaron las instalaciones de la fábrica de maquinaria Omelchenko y de la planta de motores aeronáuticos Motor Sich.Además, en la región de Dnepropetrovsk fue atacada una instalación de la empresa Fire Point, dedicada a la fabricación de componentes para drones de largo alcance y sistemas de misiles, además de un centro logístico.En la región de Járkov se registraron ataques contra tres empresas del sector de defensa. También resultaron alcanzadas instalaciones de la industria militar en las regiones de Jmelnitski y Poltava, así como la infraestructura de seis aeródromos militares situados en Cherkasi, Jitómir, Jmelnitski y Kiev.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos y dejó 44 heridos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares ni infraestructuras de los servicios especiales.Además, el presidente recordó otro "delito contra los niños" cometido por Kiev: el ataque del 31 de mayo con drones contra cuatro edificios residenciales en la ciudad rusa de Geníchesk, en la región rusa de Jersón, que cobró la vida de un menor y dejó 11 civiles heridos."Parece que la cúpula de Kiev decidió abrir una nueva página en el libro de sus crímenes, al cometer conscientemente el delito más grave contra los niños y adolescentes en el colegio de Starobelsk y, ahora, en Geníchesk. Es decir, agudizar el conflicto en su conjunto", enfatizó el mandatario ruso.

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