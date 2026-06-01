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Rusia denuncia ante la OSCE crímenes prolongados de Ucrania contra la infancia
Rusia denuncia ante la OSCE crímenes prolongados de Ucrania contra la infancia
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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) debería ofrecer una evaluación objetiva de los crímenes contra niños de habla rusa en... 01.06.2026, Sputnik Mundo
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La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, 86 jóvenes se encontraban dentro del inmueble. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.Desde 2014, 253 niños han fallecido y 1.059 han resultado heridos a causa de las acciones del Ejército ucraniano en Donbás, de acuerdo con los datos oficiales de las autoridades de la república popular de Donetsk.
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Rusia denuncia ante la OSCE crímenes prolongados de Ucrania contra la infancia

11:15 GMT 01.06.2026
© AP Photo / Lisa LeutnerAsamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) debería ofrecer una evaluación objetiva de los crímenes contra niños de habla rusa en Ucrania, declaró a Sputnik el representante permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dmitri Polianski.

"Los órganos competentes de la organización, así como el secretario general, deberían ofrecer una evaluación objetiva de los crímenes sistemáticos y prolongados cometidos por Ucrania contra los niños de habla rusa en Ucrania", afirmó, recordando también el asesinato a sangre fría de adolescentes en Starobelsk.

La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, 86 jóvenes se encontraban dentro del inmueble. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.
Desde 2014, 253 niños han fallecido y 1.059 han resultado heridos a causa de las acciones del Ejército ucraniano en Donbás, de acuerdo con los datos oficiales de las autoridades de la república popular de Donetsk.
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