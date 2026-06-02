https://noticiaslatam.lat/20260602/no-es-una-casualidad-la-comisionada-rusa-para-ddhh-denuncia-una-tactica-deliberada-de-intimidacion-1173706928.html

"No es una casualidad": la comisionada rusa para DDHH denuncia una táctica deliberada de intimidación de civiles por parte de Kiev

"No es una casualidad": la comisionada rusa para DDHH denuncia una táctica deliberada de intimidación de civiles por parte de Kiev

Sputnik Mundo

Los ataques de las tropas ucranianas contra la población civil continúan sin cesar, procede del mensaje de la comisionada de derechos humanos en Rusia, Yana... 02.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-02T18:46+0000

2026-06-02T18:46+0000

2026-06-02T18:46+0000

defensa

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

seguridad

yana lantrátova

ucrania

onu

fuerzas armadas de ucrania

alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos (acnudh)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/02/1173706762_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ef11991fc62f141813cc449c2ca17bf3.jpg

Además del ataque al corpus estudiantil en Starobelsk, recordó el reciente ataque de Kiev contra un parque infantil en Gueníchesk, donde murió un menor de edad, y mencionó el golpe de un dron contra un autobús público en Lugansk, subrayando que este tipo de ataques contra objetivos civiles se repite de manera sistemática.Al mismo tiempo, señaló haber enviado una carta al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y haber presentado pruebas de tales casos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.Al respecto, expresó esperanzas en que los organismos internacionales "hagan una evaluación objetiva" de estos hechos, que, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, "constituyen un crimen de guerra"."No es una coincidencia. No es un error. Se trata de una táctica elegida deliberadamente para aterrorizar e intimidar a la población civil. Deliberada. Intencionada. Cruel", recalcó.Con ello, comentó la reciente visita de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los lugares de la tragedia en Lugansk y Starobelsk, al mismo tiempo que expresó su esperanza en que esto "contribuya a abrir los ojos de quienes hasta ahora han preferido guardar silencio, y que ayude a sacar la verdad a la luz en la escena internacional"."Espero reunirme pronto con los representantes del CICR. Y confío en que esto supondrá un paso importante para garantizar que se escuche la verdad y se haga una valoración honesta y objetiva de estos crímenes", sostuvo.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk.En el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio. La tragedia produjo 21 fallecidos y dejó 44 heridos.El 31 de mayo, las FFAA de Ucrania asestaron golpes con drones contra varios edificios de viviendas en la ciudad de Gueníchesk. Como resultado de este ataque, un menor perdió la vida y 11 personas resultaron heridas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó los ataques de las FFAA de Ucrania en Starobelsk y Gueníchesk como gravísimos crímenes contra niños y adolescentes, y aseguró que el castigo para los autores de los atentados será inevitable.

https://noticiaslatam.lat/20260602/la-operacion-militar-especial-podria-concluir-antes-de-que-termine-el-dia-si-kiev-retira-sus-tropas-1173702712.html

https://noticiaslatam.lat/20260601/rusia-denuncia-ante-la-osce-crimenes-prolongados-de-ucrania-contra-la-infancia-1173691377.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, yana lantrátova, ucrania, onu, fuerzas armadas de ucrania, alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos (acnudh)