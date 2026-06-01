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EEUU podría haber promovido el deterioro de la imagen de Zelenski en Polonia, según medios
EEUU podría haber promovido el deterioro de la imagen de Zelenski en Polonia, según medios
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La decisión de las autoridades polacas de privar a Volodímir Zelenski de la máxima condecoración estatal apunta a un proceso, impulsado por Washington... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T09:49+0000
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Esto se produce después de que el 29 de mayo, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, propusiera privar a Zelenski de la Orden del Águila Blanca, al destacar que está muy decepcionado por la heroización de los criminales por parte de las autoridades de Kiev.Así, Washington podría haber utilizado deliberadamente los errores históricos de Kiev para socavar su autoridad internacional, ya que la postura inflexible de Zelenski dificulta a la Casa Blanca llevar a cabo el proceso de paz, sugirieron los medios.En este contexto, se subrayó que Zelenski, al otorgar a la subdivisión de las FFAA de Ucrania el nombre de Héroes de la UPA*, ofendió a "todos los polacos con conciencia".A finales de mayo, además de nombrar una unidad de las Fuerzas Armadas ucranianas en honor a los héroes de la UPA*, Zelenski participó en la reinhumación de los restos de Andri Mélnik, uno de los líderes de la OUN*, en la región de Kiev.La UPA* luchó contra las tropas soviéticas, colaborando con los nazis durante la Gran Guerra Patria. La OUN*-UPA* cometió numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia: el exterminio masivo de la población polaca en 1943. En aquella ocasión, también fueron brutalmente asesinados miles de ucranianos que se negaron a colaborar con los nacionalistas.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
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EEUU podría haber promovido el deterioro de la imagen de Zelenski en Polonia, según medios
La decisión de las autoridades polacas de privar a Volodímir Zelenski de la máxima condecoración estatal apunta a un proceso, impulsado por Washington, destinado a debilitar la posición del político en la escena internacional, reportaron los medios polacos.
Esto se produce después de que el 29 de mayo, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, propusiera privar a Zelenski de la Orden del Águila Blanca
, al destacar que está muy decepcionado por la heroización de los criminales por parte de las autoridades de Kiev.
"El paso del presidente Karol Nawrocki fue una sorpresa. (...) Parece que la decisión de Nawrocki de desacreditar a Volodímir Zelenski probablemente se gestó en la Embajada de Estados Unidos en Varsovia o, lo que es más probable, recibió allí comprensión y aprobación", se señaló.
Así, Washington podría haber utilizado deliberadamente los errores históricos de Kiev para socavar su autoridad internacional, ya que la postura inflexible de Zelenski dificulta a la Casa Blanca llevar a cabo el proceso de paz, sugirieron los medios.
En este contexto, se subrayó que Zelenski, al otorgar a la subdivisión de las FFAA de Ucrania el nombre de Héroes de la UPA*, ofendió a "todos los polacos con conciencia".
"El debilitamiento de la posición de Volodímir Zelenski en la escena política europea, incluida la polaca, redunda en beneficio de EEUU. En nuestra opinión, también conviene a los intereses del pueblo polaco", reportaron medios.
A finales de mayo, además de nombrar una unidad de las Fuerzas Armadas ucranianas en honor a los héroes de la UPA*, Zelenski participó en la reinhumación de los restos de Andri Mélnik, uno de los líderes de la OUN*, en la región de Kiev.
La UPA* luchó contra las tropas soviéticas, colaborando con los nazis durante la Gran Guerra Patria. La OUN*-UPA* cometió numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia: el exterminio masivo de la población polaca en 1943. En aquella ocasión, también fueron brutalmente asesinados miles de ucranianos que se negaron a colaborar con los nacionalistas.
* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.
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