https://noticiaslatam.lat/20260601/cuba-centra-parte-de-las-conversaciones-entre-rusia-y-eeuu-asegura-el-vicecanciller-ruso-1173693230.html
Cuba centra parte de las conversaciones entre Rusia y EEUU, asegura el vicecanciller ruso
Cuba centra parte de las conversaciones entre Rusia y EEUU, asegura el vicecanciller ruso
Sputnik Mundo
La situación en Cuba figura entre los temas que Moscú y Washington abordan en su diálogo, declaró el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, a la... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T15:28+0000
2026-06-01T15:28+0000
2026-06-01T15:28+0000
internacional
🌎 américa
🌍 europa
política
seguridad
serguéi riabkov
donald trump
cuba
eeuu
moscú
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/08/1143491693_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_4d67357b6b39bf0c1268bb019d369948.jpg
En este contexto, señaló que los enfoques de Rusia y EEUU al respecto "difieren radicalmente" y recalcó que Moscú no puede mantenerse al margen."Nos damos cuenta de todas las circunstancias en las que se encuentra Cuba como consecuencia del bloqueo ilegal estadounidense y de la creciente presión, no podemos permanecer indiferentes ante esto", precisó.Además, Riabkov aseguró que Rusia y Cuba tienen previsto mantener contactos en el marco de la comisión intergubernamental bilateral del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se celebrará del 3 al 6 de junio. A la vez, el vicecanciller reafirmó la solidaridad de Moscú con el Gobierno y el pueblo hermano de Cuba, al mismo tiempo que aseveró que Rusia seguirá fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo y ayuda mutuos."Mantenemos un diálogo político activo. Prestamos especial atención al desarrollo de las relaciones económicas y cultural-humanitarias. Continúa el trabajo activo en todos los ámbitos en el marco de la Comisión Intergubernamental ruso-cubana para la colaboración económico-comercial y científico-técnica", detalló.En los últimos meses, Estados Unidos intensificó la presión política y económica sobre Cuba. En concreto, en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a la isla, y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza que Cuba supone para la seguridad nacional de EEUU. La medida agravó la escasez de combustible en el país isleño y afectó la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
https://noticiaslatam.lat/20260529/cuba-agradece-a-rusia-su-ayuda-con-los-suministros-de-petroleo-1173643975.html
https://noticiaslatam.lat/20260528/burda-manipulacion-la-vicecanciller-cubana-denuncia-los-pretextos-de-eeuu-para-justificar-su-1173634898.html
🌎 américa
cuba
eeuu
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/08/1143491693_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_546e316837c2d43cc4d44d9bdca24b69.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌎 américa, 🌍 europa, política, seguridad, serguéi riabkov, donald trump, cuba, eeuu, moscú, rusia, 📰 bloqueo económico contra cuba
🌎 américa, 🌍 europa, política, seguridad, serguéi riabkov, donald trump, cuba, eeuu, moscú, rusia, 📰 bloqueo económico contra cuba
Cuba centra parte de las conversaciones entre Rusia y EEUU, asegura el vicecanciller ruso
La situación en Cuba figura entre los temas que Moscú y Washington abordan en su diálogo, declaró el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, a la prensa. Además, recalcó la postura de Rusia ante el bloqueo que EEUU ejerce sobre el país caribeño.
"El tema de la presión que ejerce Washington sobre Cuba está presente en nuestros contactos con los estadounidenses", indicó.
En este contexto, señaló que los enfoques de Rusia y EEUU al respecto "difieren radicalmente" y recalcó que Moscú no puede mantenerse al margen.
"Nos damos cuenta de todas las circunstancias en las que se encuentra Cuba como consecuencia del bloqueo ilegal estadounidense y de la creciente presión, no podemos permanecer indiferentes ante esto", precisó.
Además, Riabkov aseguró que Rusia y Cuba tienen previsto mantener contactos en el marco de la comisión intergubernamental bilateral del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se celebrará del 3 al 6 de junio.
A la vez, el vicecanciller reafirmó la solidaridad de Moscú con el Gobierno y el pueblo hermano de Cuba, al mismo tiempo que aseveró que Rusia seguirá fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo y ayuda mutuos.
"Mantenemos un diálogo político activo. Prestamos especial atención al desarrollo de las relaciones económicas y cultural-humanitarias. Continúa el trabajo activo en todos los ámbitos en el marco de la Comisión Intergubernamental ruso-cubana para la colaboración económico-comercial y científico-técnica", detalló.
En los últimos meses, Estados Unidos intensificó la presión política y económica sobre Cuba. En concreto, en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a la isla, y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza que Cuba supone para la seguridad nacional de EEUU.
La medida agravó la escasez de combustible en el país isleño y afectó la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.