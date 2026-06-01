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Cuba centra parte de las conversaciones entre Rusia y EEUU, asegura el vicecanciller ruso

Cuba centra parte de las conversaciones entre Rusia y EEUU, asegura el vicecanciller ruso

Sputnik Mundo

La situación en Cuba figura entre los temas que Moscú y Washington abordan en su diálogo, declaró el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, a la... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T15:28+0000

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En este contexto, señaló que los enfoques de Rusia y EEUU al respecto "difieren radicalmente" y recalcó que Moscú no puede mantenerse al margen."Nos damos cuenta de todas las circunstancias en las que se encuentra Cuba como consecuencia del bloqueo ilegal estadounidense y de la creciente presión, no podemos permanecer indiferentes ante esto", precisó.Además, Riabkov aseguró que Rusia y Cuba tienen previsto mantener contactos en el marco de la comisión intergubernamental bilateral del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se celebrará del 3 al 6 de junio. A la vez, el vicecanciller reafirmó la solidaridad de Moscú con el Gobierno y el pueblo hermano de Cuba, al mismo tiempo que aseveró que Rusia seguirá fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo y ayuda mutuos."Mantenemos un diálogo político activo. Prestamos especial atención al desarrollo de las relaciones económicas y cultural-humanitarias. Continúa el trabajo activo en todos los ámbitos en el marco de la Comisión Intergubernamental ruso-cubana para la colaboración económico-comercial y científico-técnica", detalló.En los últimos meses, Estados Unidos intensificó la presión política y económica sobre Cuba. En concreto, en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a la isla, y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza que Cuba supone para la seguridad nacional de EEUU. La medida agravó la escasez de combustible en el país isleño y afectó la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.

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