https://noticiaslatam.lat/20260531/la-ue-atraviesa-un-declive-comparable-al-del-imperio-romano-considera-el-primer-ministro-checo-1173679533.html

La UE atraviesa un declive comparable al del Imperio romano, considera el primer ministro checo

La UE atraviesa un declive comparable al del Imperio romano, considera el primer ministro checo

Sputnik Mundo

La Unión Europea está destruyendo su propia economía y se encamina hacia el abismo, al igual que el Imperio romano en su época de decadencia, declaró el primer... 31.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-31T12:00+0000

2026-05-31T12:00+0000

2026-05-31T12:00+0000

internacional

andrej babis

seguridad

imperio romano

otan

república checa

🌍 europa

unión europea (ue)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107724/75/1077247519_0:32:5569:3164_1920x0_80_0_0_76ebc16167829879ca50a56f00544d3b.jpg

El titular checo lanzó duras críticas contra las instituciones de Europa por "empujar a la economía europea al abismo" con su campaña de descarbonización, señaló el medio.Asimismo, Babis indicó que su país no alcanzaría el objetivo de destinar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en defensa en 2026. En abril, sostuvo que el presupuesto de defensa de la República Checa en el año en curso ascenderá al 1,78% del PIB, en lugar del 2% obligatorio en la OTAN.Anteriormente, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, declaró que Europa no tiene intención de renunciar a la agenda energética 'verde' ante la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio.

https://noticiaslatam.lat/20260527/la-crisis-del-estrecho-de-ormuz-provoca-la-perdida-de-poder-adquisitivo-en-eeuu-reino-unido-y-la-ue-1173613166.html

imperio romano

república checa

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrej babis, seguridad, imperio romano, otan, república checa, 🌍 europa, unión europea (ue)