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La UE atraviesa un declive comparable al del Imperio romano, considera el primer ministro checo
La UE atraviesa un declive comparable al del Imperio romano, considera el primer ministro checo
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La Unión Europea está destruyendo su propia economía y se encamina hacia el abismo, al igual que el Imperio romano en su época de decadencia, declaró el primer... 31.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-31T12:00+0000
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El titular checo lanzó duras críticas contra las instituciones de Europa por "empujar a la economía europea al abismo" con su campaña de descarbonización, señaló el medio.Asimismo, Babis indicó que su país no alcanzaría el objetivo de destinar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en defensa en 2026. En abril, sostuvo que el presupuesto de defensa de la República Checa en el año en curso ascenderá al 1,78% del PIB, en lugar del 2% obligatorio en la OTAN.Anteriormente, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, declaró que Europa no tiene intención de renunciar a la agenda energética 'verde' ante la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio.
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La UE atraviesa un declive comparable al del Imperio romano, considera el primer ministro checo
La Unión Europea está destruyendo su propia economía y se encamina hacia el abismo, al igual que el Imperio romano en su época de decadencia, declaró el primer ministro checo, Andrej Babis, en una entrevista al diario 'Financial Times'. Además, indicó la incapacidad de su país de asignar el 2% del PIB en defensa requerido en la OTAN.
El titular checo lanzó duras críticas contra las instituciones de Europa por "empujar a la economía europea al abismo" con su campaña de descarbonización, señaló el medio.
"Probablemente, la UE se encuentra ahora en el mismo camino que el Imperio romano a su final", declaró el primer ministro.
Asimismo, Babis indicó que su país no alcanzaría el objetivo de destinar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en defensa en 2026. En abril, sostuvo que el presupuesto de defensa de la República Checa en el año en curso ascenderá al 1,78% del PIB, en lugar del 2% obligatorio en la OTAN.
Anteriormente, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, declaró que Europa no tiene intención de renunciar a la agenda energética 'verde' ante la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio
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