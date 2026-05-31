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Irán derriba un nuevo dron estadounidense, según medio
Irán derriba un nuevo dron estadounidense, según medio
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Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) eliminaron una aeronave no tripulada, presuntamente originaria de Estados Unidos, informó la agencia... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el medio, el dron era tipo MQ-1 Predator, y cayó en las aguas territoriales del país persa. Esta semana, EEUU nuevamente atacó suelo iraní; en esta ocasión, la agresión fue cerca del aeropuerto de Bandar Abbás (sur). Como represalia, el país persa realizó una ofensiva contra una base aérea del país norteamericano.
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Irán derriba un nuevo dron estadounidense, según medio

02:15 GMT 31.05.2026
© AP PhotoLanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa.
Lanzamiento de misil por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Imagen ilustrativa. - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
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Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) eliminaron una aeronave no tripulada, presuntamente originaria de Estados Unidos, informó la agencia de noticias 'Tasnim', que citó a la agrupación.
De acuerdo con el medio, el dron era tipo MQ-1 Predator, y cayó en las aguas territoriales del país persa.
Esta semana, EEUU nuevamente atacó suelo iraní; en esta ocasión, la agresión fue cerca del aeropuerto de Bandar Abbás (sur).
Como represalia, el país persa realizó una ofensiva contra una base aérea del país norteamericano.
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