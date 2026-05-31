Irán derriba un nuevo dron estadounidense, según medio

De acuerdo con el medio, el dron era tipo MQ-1 Predator, y cayó en las aguas territoriales del país persa. Esta semana, EEUU nuevamente atacó suelo iraní; en esta ocasión, la agresión fue cerca del aeropuerto de Bandar Abbás (sur). Como represalia, el país persa realizó una ofensiva contra una base aérea del país norteamericano.
Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) eliminaron una aeronave no tripulada, presuntamente originaria de Estados Unidos, informó la agencia de noticias 'Tasnim', que citó a la agrupación.
De acuerdo con el medio, el dron era tipo MQ-1 Predator, y cayó en las aguas territoriales del país persa.